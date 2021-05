El Consell demana als municipis costaners que extremen el control

La Generalitat ha demanat als alcaldes d'una trentena de municipis del litoral i de les tres capitals de província que accentuen el control i la vigilància del compliment de les mesures sanitàries durant aquest pròxim cap de setmana, el primer després de l'alçament del tancament perimetral.

Aquesta és la petició que va realitzar ahir el cap del Consell, Ximo Puig, en la reunió mantinguda al Palau amb representants de municipis turístics per a coordinar la vigilància del seguiment de les mesures contra la Covid19.

A la reunió van assistir també la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, representants dels tres ajuntaments de les capitals de província, el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rubén Alfaro, i una trentena d'alcaldes de municipis costaners de la Comunitat.

Bravo va traslladar als màxims responsables municipals la importància de convocar les juntes locals de seguretat per a la coordinació i organització de tots els efectius policials. “Els ajuntaments són els que millor coneixen els llocs estratègics i de major afluència de visitants, especialment de gent jove”.

“Les juntes locals són imprescindibles per a identificar quins són eixos punts i determinar on és necessari reforçar la vigilància policial”, va afirmar. Tal com va assenyalar, els ajuntaments saben que comptaran amb el suport de la Generalitat, amb els efectius de la Policia adscrita i també dels cossos i forces de seguretat durant el cap de setmana. Especialment, la Policia autonòmica col·laborarà en les tasques de control i vigilància en les principals destinacions turístiques, com València, Gandia, Benidorm i Peníscola. Les restriccions “cal respectar-les”, va finalitzar Bravo.