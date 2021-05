La vacunació a la franja de 40 a 50 anys començarà el 17 de juny

Nou pas avant en el procés de vacunació. La Comunitat Valenciana iniciarà el 17 de juny la immunització contra la Covid-19 per a la franja d'edat d'entre els 40 i 50 anys, mentre que durant la primera quinzena de juny els majors de 50 anys hauran rebut almenys una dosi o estaran ja immunitzats.

Així ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de participar en la reunió de seguiment del procés de vacunació, a la qual també van assistir la vicepresidenta del Govern valencià i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, a més d'alts càrrecs i tècnics d'aquest últim departament.

El cap del Consell va assegurar que juny serà “el mes clau” en la campanya de vacunació contra la Covid-19, i va destacar que la Comunitat Valenciana ha superat els 2 milions de dosis administrades i que el procés de vacunació avança “a bon ritme”, perquè en tan sols una setmana s'ha aconseguit la xifra rècord de 290.000 dosis inoculades. Segons va explicar, un 16% de la població de la Comunitat Valenciana ja té la pauta completa de la vacuna, i un de cada tres valencians (el 33%) ha rebut almenys una dosi.

Puig va assenyalar que aquesta setmana s'han rebut 267.000 dosis de vacunes, i que està previst que en les dues últimes setmanes de maig arriben un total de 433.000, més les que distribuïsca Janssen, que encara estan per detallar. El president va ressaltar que, en quatre mesos transcorreguts des que va començar el procés de vacunació, ja s'ha completat la pauta de totes les persones que viuen en residències, i també s'ha vacunat a tots els majors de 80 anys.

A més, Puig va assegurar que el 93% de les persones incloses en el tram d'edat comprés entre els 70 i els 79 anys ha rebut almenys una dosi, i la meitat d'elles ja estan immunitzades per complet, mentre que respecte a les persones majors de 60 anys va indicar que a la fi del mes de maig estaran tots immunitzats.

Finalment, va reivindicar que la incidència acumulada és actualment de 32 casos per cent mil habitants –la més baixa d'Espanya i una referència a Europa– i que l'ocupació de pacients Covid als hospitals està en nivells similars als d'agost, “gràcies a l'esforç de tota la societat, que ha donat una lliçó de civisme”, la qual cosa possibilita una “obertura progressiva que ens encamina, per fi, cap a un estiu ple d'esperança”, va manifestar.

D'altra banda, i també en l'àmbit de la vacunació, l'hospital privat Quirónsalud València ha inoculat ja la segona dosi d’AstraZeneca al seu personal sanitari (mèdic i d'infermeria) menor de 60 anys, segons van confirmar ahir fonts del centre sanitari. La Conselleria de Sanitat ha anunciat que estudiarà mesures per presumpte incompliment de l'estratègia nacional de vacunació, ja que estava suspesa l'administració d'eixa segona dosi fins a finalitzar els estudis sobre els riscos d'aquest sèrum.

El centre privat, segons va avançar Levante-EMV, ha subministrat la pauta completa del fàrmac al “personal assistencial” que es troba en la primera línia i que va rebre la primera dosi a mitjan febrer. Els vials els tenien guardats en la nevera, ja que des de Sanitat se'ls va remetre la pauta completa.

Sobre aquest tema, la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, va anunciar que s'estudiaran “mesures pel seu presumpte incompliment de l'estratègia nacional de vacunació, sense respondre als nostres requeriments i utilitzant les vacunes que se'ls van facilitar sota uns criteris determinats”.

La Comissió de Salut Pública, en la qual participen el Ministeri de Sanitat i les diferents autonomies, va acordar esperar perquè les persones menors de 60 anys vacunades amb AstraZeneca reben una segona dosi a conéixer els resultats de l'estudi de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII) sobre la seguretat i eficàcia de posar en el seu lloc una dosi de Pfizer. Entre les opcions que es plantejen podria estar l'administració de la segona dosi d'una altra farmacèutica.

Ribó, encara sense vacunar als seus 73 anys

L'alcalde de València, Joan Ribó, va criticar ahir en xarxes socials que, amb 73 anys, encara no haja sigut vacunat. “Em sembla perfecte que es comence a vacunar als de 50 anys, però per favor, no oblideu vacunar també als de 73 anys. Ja estic cansat de donar les meues dades perquè algú em cride per a vacunar-me”, va expressar en un missatge publicat ahir a la vesprada.