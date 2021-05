Las consecuencias para Yolanda Ramos por defender a Rocío Carrasco: "Estaba un poco cagada"

Hace apenas un mes, Telecinco y Rocío Carrasco decidieron hacer un parón de Rocío: contar la verdad para seguir viva, y la propia protagonista de la historia acudió en directo a plató para responder todas las preguntas que puede haber suscitado a lo largo de la emisión de la primera mitad de la docuserie.

Pero ella no fue la única. Intervinieron algunas personas de su entorno más cercano, como sus tías Ani y Rocío Jurado, su marido, Fidel Albiac, o su amiga Yolanda Ramos. Esta comenzó su intervención con un recuerdo: "Mi padre no quería que fuera actriz, pero cuando yo escuché la voz de tu madre, Rocío Jurado, en un cine, tuve claro que, desde que llegara a casa, sería lo que quisiera ser" dijo entre lágrimas.

Posteriormente, hizo una revelación muy dura, y es que ella también había sufrido violencia machista. "No me han maltratado físicamente, pero sí moralmente, no me veo a mí misma".

En esa línea, destacó que siempre se llama "exageradas" a las mujeres que denuncian situaciones de maltrato y, tan inculcado aseguró que lo tenía ella misma, que cuestionó a su amiga. "No te creí cuando me dijiste que tu hija te había hecho eso, creí que exagerabas, porque como a tantas otras no nos han dejado ser. Cuando yo cantaba mis derechos, me decían que yo era exagerada. Aunque no nos han tirado de los pelos, no nos han dejado ser".

"Creo que lo que dice es verdad y en las personas que tenemos una opinión pública vale la pena posicionarse por un acto de generosidad hacia ella"

Ahora, Yolanda Ramos ha querido hablar de esa defensa pública y de las consecuencias que, al menos para ella, tuvo.

"Creo que lo que dice es verdad y en las personas que tenemos una opinión pública vale la pena posicionarse por un acto de generosidad hacia ella. Y también lo he hecho un poco como liberación hacia mí. Muchas personas de nuestra edad, ya sean hombres y mujeres, no nos han dejado ser y es una manera de maltrato", se ha mantenido firme la actriz en su defensa, en una entrevista a El Confidencial.

"Luego estaba un poco cagada, siempre me pasa igual, porque tus palabras repercuten, pero bueno, siempre tienes mucha gente que te ayuda y mucha que no"

Sin embargo, no pudo evitar tener algo de miedo tras esta defensa. "A mí me gusta mucho aprovechar los minutos televisivos para que sean importantes, para poder hacer un bien social tanto para mí como para el resto de la gente. Y en ese especial, ya que éramos muy pocos los elegidos para salir en directo... Porque yo podía haber dicho cosas como 'te quiero', te ayudo', pero hubiera sido paja porque ella y la gente ya lo sabe. También lo hice porque es mi amiga, pero si sales para no decir nada, qué mierda, ¿no?. Nunca he tenido problemas en decir lo que pienso y lo que siento, a veces me sale bien y otras, mal, pero generalmente me sale bien. Luego estaba un poco cagada, siempre me pasa igual, porque tus palabras repercuten, pero bueno, siempre tienes mucha gente que te ayuda y mucha que no", revela la intérprete y cómica.