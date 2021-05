¿Por qué no fue Rocío Carrasco a Málaga para recuperar a su hijo pequeño, David Flores?

La décima entrega de Rocío, contar la verdad para seguir viva vio la luz este miércoles. En este capítulo, la hija de Rocío Jurado se centró en acontecimientos como la boda de Fidel Albiac con Rocío Carrasco, su participación en Hable con ellas o el motivo de su distanciamiento con David Flores, el más pequeño de la familia.

Según contó Carrasco, Antonio David Flores retuvo a su hijo, David, para que no fuera a la boda entre Rocío Carrasco y Fidel Albiac y para que se terminara quedando definitivamente junto a él y Olga. Esto ocurriría tras dos meses en los que el joven estuvo únicamente con ellos, pues así se lo pidió a su madre, argumentando que quería pasar un tiempo con sus hermanas, Rocío Carrasco y Lola.

Rocío Carrasco: "Antes de que David se fuera para pasar el verano con el padre yo ya le había comprado su traje, su camisa, su corbata para la boda. El traje se quedó colgado en su habitación" #RocíoVerdad10 pic.twitter.com/mm8lPBcTqX — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 12, 2021

"El 23 de junio de 2016. Fue él con su mochila, sabiendo que se iba con el padre todo el verano y que cuando el padre lo trajera él iba a la boda de su mami y Fidelito. Iba contentísimo, porque iba a pasar el verano con su padre y sus hermanas, porque en agosto era la Feria de Málaga y entonces él ya lo tenía esquematizado" recordó con ternura.

Lo que no sabía, es que ese día sería el último que abrazara a su hijo. Detrás de ese distanciamiento hubo también un extraño movimiento que hizo sospechar a la madre. Y es que, seis meses antes de la boda, se enteró de que David estaba empadronado en Málaga (en lugar de Madrid) sin su autorización, algo que adelantó Paloma García Pelayo en una entrevista a Olga.

Cuando Paloma destapó el tema del empadronamiento ilegal de David Flores y Olguita mentía de nuevo #RocioVerdad10 pic.twitter.com/gNH6xw6s5n — 𝕊𝕣𝕥𝕒. 𝕁𝕒𝕜𝕖 (@srtajake) May 12, 2021

"En una de las veces que la Fiscalía se pone en contacto conmigo para pedirme algunos documentos de mi hijo, pido un certificado de empadronamiento del niño y de repente aparece que el niño está empadronado en Málaga. Y yo, '¿cómo? Tiene que ser un error'. Fui al ayuntamiento para que me dijeran desde qué fecha estaba el niño empadronado en Málaga. Cuando veo el documento veo que el niño está empadronado allí desde marzo de 2016″, explicó.

"El niño no iba a venir sí o sí, él ya lo tenía empadronado en Málaga. No sé cómo pudo empadronar a mi hijo sin mi firma. Me he asesorado y conmigo no se ha hecho nada. No sé cómo se produce este trámite. Ese día me doy cuenta de que he parido dos veces, pero que no tengo a ninguno de los dos", recordó con tristeza.

Lo siguiente fue la vista en el juzgado de Alcobendas, inefectiva porque el joven había hecho ya los 18 años. Entonces, la periodista que guía la entrevista del programa le preguntó: "¿Por qué no fuiste a por tu hijo a Málaga y te lo llevaste?"

Carrasco no dudó un segundo, y dijo que eso supondría poner el niño en una situación "muy jodida", pues luego tendría que volver con su padre, que no se lo perdonaría. Además, reconoció tener miedo al rechazo. La psicóloga Cecilia Martín, que colaboró en el programa, opinó sobre esto que los problemas psicológicos de Carrasco no ayudaron, pues se sentiría muy insegura, negativa y mal consigo misma.

La protagonista reconoció también que le costó mucho quitar las cosas de David de su casa, algo que no ocurrió con Rocío Flores. Sin embargo, dijo que hablaba de él sin pena, porque sabía que era feliz, aunque le pesaba su ausencia e instrumentalización.