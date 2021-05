Manuela Carmena, tras la suspensión de Madrid Central: "Me ha dolido mucho"

"Me ha dolido mucho". Con estas palabras se ha referido Manuela Carmena a la decisión que tomó el Supremo el martes, cuando tumbó Madrid Central, su proyecto estrella para rebajar la contaminación cuando fue alcaldesa de la capital.

Estas palabras, las primeras desde que se dio a conocer la decisión de los jueces, las ha pronunciado este miércoles en Cadena Ser.

"Tenemos una concepción equivocada de que los jueces pueden gobernar. Yo creo que los jueces piensan que actúan sin un contexto. No es bueno que la política urbanística la decidan los jueces. Ahí hay una mezcla de poderes que no entiendo", ha asegurado.

El Supremo, en concreto, ratificó el martes la sentencia del TSJM sobre las medidas de Madrid Central, dejándolas sin efecto. Así, el alto tribunal rechaza en el auto el recurso de casación de la organización ecologista contra la Sentencia del TSJM, que anuló a finales de julio del año pasado "por defectos formales" y a petición de la Comunidad de Madrid. Tanto el TSJM como el Supremo consideran que no existió una memoria económica para realizar el proyecto.

"Siempre he sido muy crítica con la nulidad. Cuando se lee la sentencia del TSJM se ven las razones por las que no se hace la memoria económica. Cuando se hace, se hacen las consideraciones de por qué no se hace", ha explicado.

"Creo que el tribunal olvida la esencia del fondo y se centra en un defecto de formalidad", añade. "Creo que es un tema apasionante que debe dar lugar a debate entre juristas. Con el tema de la nulidad se dan verdaderas situaciones kafkianas y eso hay que revisarlo".