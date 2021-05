Consultorio de Psicología: "Voy a opositar, lo afronto como peligroso, solo quiero acabar rápido para dejar de sufrir"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Dolor en el pecho

PREGUNTA Desde hace tres días y hoy de manera más intensa he tenido este episodio: tenía un dolor en el pecho, justo en la parte alta del esternón. No me dolía, era una molestia incómoda cuando respiraba.

Se extendía por el cuello y al realizar determinados movimientos también era muy molesto. Al mismo tiempo tenía palpitaciones un poco por encima de lo normal. Todo esto me provoca un estado de inquietud.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los síntomas que nos refiere son muy compatibles con una crisis de ansiedad. En cualquier caso, siempre conviene descartar otros factores, pero todo parece indicar que está en un estado permanente de alerta que le dispara el SNA (Sistema Nervioso Autónomo) y le provoca una respuesta fisiológica idéntica a como si usted tuviera que enfrentarse a una situación de emergencia (por eso la hiperventilación, la presión en el pecho, la taquicardia…).

La buena noticia es que estas crisis de ansiedad se controlan muy bien con tratamiento psicológico. En pocas sesiones habrá aprendido usted a reconocer esos síntomas, a saber cómo se dispara su ansiedad, la causa que está debajo y cómo controlar esas respuestas de ansiedad. En el libro 'La inutilidad del sufrimiento' detallo cómo podemos controlar estas situaciones que tanto malestar provocan.

Para facilitarle la labor, el enlace a unos vídeos que grabé sobre este tema.

Demasiada sensibilidad

PREGUNTA Soy una chica de 25 con una sensibilidad tan alta que incluso me desborda, soy muy sensible a nivel olfativo, gustativo y táctil, esto me hace tener aprensiones que la mayoría de personas no tienen.

También soy muy sensible a nivel emocional, las situaciones desagradables (discusiones, regañinas, críticas) y de estrés me afectan mucho y me generan ansiedad. No sé qué hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cada persona tiene una forma de sentir la vida, de sensibilidad diferente; ni mejor ni peor, sólo diferente. En su caso, parece que todo lo siente al límite y que tiene percepciones que la mayoría de la gente no experimenta; tanto en el plano positivo, como negativo.

Lo que está claro es que conviene trabajar su estabilidad emocional para que no sea tan vulnerable y no sienta esa ansiedad tan incapacitante.

Es crucial que su bienestar no dependa de factores externos; de ahí la urgencia de fortalecerse internamente. En el libro 'Lo mejor de tu vida eres tú' detallo cómo trabajar nuestro bienestar emocional, cómo conseguir la seguridad, la confianza y la relatividad que a veces necesitamos, y cómo hacerlo a pesar de que tengamos una sensibilidad tan especial como la suya.

Nervios al estudiar

PREGUNTA Estoy con una oposición desde hace tiempo. Además del agotamiento que supone a nivel físico y psicológico, soy una persona nerviosa y en el examen no me centro.

Sé que tengo que dominar los nervios y estar lo más tranquila que se pueda estar en ese momento. Si no, es imposible que lo pase aun teniendo los conocimientos.

Es tal la angustia que me enfermo por la tensión los días previos y no voy en condiciones de afrontarlo. El dolor no me deja pensar, voy muy lenta y no me da tiempo a hacerlo.

Estoy buscando soluciones pero tengo miedo a que llegue el momento y no sepa cómo hacerlo de nuevo. Me analizo para ver cómo mejorar y me he dado cuenta que lo afronto como una situación de peligro y solo pienso en acabar rápido para dejar de sufrir.

He leído que es útil visualizarse en esa situación sintiéndome cómoda. Pero no sé si con esto será suficiente. También estoy leyendo sobre ejercicios de respiración. ¿Podría ayudarme por favor? Cualquier idea será bienvenida.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tu caso es muy conocido en la psicología. En efecto, afrontas esta situación como si de una emergencia se tratase y difícilmente puedes controlar tus respuestas fisiológicas.

Después del gran esfuerzo que sin duda has hecho para prepararte la oposición resulta crucial que te puedas entrenar a nivel psicológico para que puedas ofrecer tu mejor versión en el examen, para que no te penalicen tus miedos, tu ansiedad, tus bloqueos…

La visualización viene bien, al igual que la respiración diafragmática, pero es mejor que te vea un profesional de la psicología con experiencia en estos casos. Los resultados son inmediatos. Ya verás cómo te merece la pena trabajar unas sesiones para conseguir que todo el esfuerzo que has realizado no se venga abajo por esa falta de control emocional.

De todas formas, si quieres acceder a las principales técnicas que te permitirán controlar tu ansiedad aquí tienes unos vídeos que te pueden ayudar.