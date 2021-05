Company (PP) critica en Menorca que el Govern siga "restringiendo libertades" tras el estado de alarma

Company ha visitado este miércoles Menorca donde, acompañado por el secretario general, Toni Fuster, y la presidenta insular, Coia Sugrañes, se ha reunido con cargos del partido e institucionales de la isla.

"Las políticas de Armengol no tienen en cuenta la importancia de salvar proyectos de vida. El prohibicionismo de la izquierda ha provocado que muchas familias estén en una situación límite y no puedan llegar a final de mes, prueba de ello son las colasdel hambre que no paran de crecer", ha dicho el líder del PP.

Company ha lamentado que el Ejecutivo haya abandonado a las familias que lo están pasando mal y necesitan reanudar sus proyectos personales con un plan de desescalada "errático".

Asimismo, el dirigente 'popular' ha afirmado que se ha hablado mucho de ayudas, "pero la realidad es que no están llegando, como ocurre con los 850 millones que no llegan de Madrid, mientras las empresas y autónomos no aguantan más".

Por otra parte, el presidente del PP ha criticado la falta de transparencia con la que, a su juicio, el Govern esta tramitando y gestionando los fondos europeos.

Finalmente, el presidente del PP balear ha hecho alusión a los resultados de las elecciones madrileñas y ha señalado que en Madrid se ha vuelto a evidenciar que "la única forma de derrotar a la izquierda es aglutinando en voto de centro-derecha en torno al PP".

Por su parte, Coia Sugrañes ha agradecido la presencia en Menorca de los dirigentes populares y ha lamentado que el Govern "no haya respetado las peticiones de Menorca para poder tener libertad a la hora de decidir sus propias medidas".