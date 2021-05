Darias corrige a Moreno: el ocio nocturno debe cerrar a la 1h de la madrugada, una hora menos de lo que propone Andalucía

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, recordó este miércoles a las comunidades autónomas que las actuaciones coordinadas son de obligado cumplimiento, por lo que insistió en que el horario máximo nocturno es la una de la madrugada, según el acuerdo alcanzado en agosto del año pasado.

Así lo afirmó en rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), el primero tras el fin del estado de alarma y en el que también participó el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta en el Palacio de la Moncloa.

La titular de Sanidad informó que en el Cisns recordó a los consejeros de sanidad la declaración de actuaciones coordinadas que están vigentes y que son de obligado cumplimiento, especialmente la normativa del 14 de agosto de 2020 en relación al ocio nocturno.

A este respecto, insistió en que "entonces se establecía una hora máxima de apertura del ocio nocturno de la una de la madrugada. Por lo tanto, aquellas comunidades autónomas que han adoptado medidas que sean contrarias y que incumplan esta norma tienen necesariamente que cumplirla porque es de obligado cumplimiento".

Andalucía reabrió discotecas hasta las 2 de la madrugada

El Gobierno andaluz estableció un plan de tres fases de desescalada a aplicar con la caída del estado de alarma en función de la situación sanitaria.

Entre las medidas adoptadas, figura la reapertura de pubs y discotecas hasta las 2.00 horas de la madrugada; una hora que Darias se ha encargado de recordar que no está permitida, pues el límite desde el verano pasado es la 1 de la madrugada.

Segunda dosis

Por otro lado, Darias también anunció que la próxima semana la Comisión de Salud Pública tomará la decisión más adecuada respecto a la segunda dosis de AstraZeneca en los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de esta vacuna.

Carolina Darias también informó que en el Cisns se decidió iniciar todos los preparativos para una convocatoria ordinaria y presencial de este Consejo Interterritorial. Para ello, "convocaremos el 28 de mayo la reunión de la comisión permanente y comité consultivo; el 8 de junio, la reunión del comité consultivo; el 16 de junio, la reunión de la comisión delegada; y el 30 de junio tendrá lugar el pleno ordinario y presencial de este consejo".

En cuanto a la evolución epidemiológica, la incidencia acumulada en 14 días se sitúa en los 173 casos por 100.000 habitantes con una caída de siete puntos. Todas las comunidades autónomas disminuyen su tasa excepto Canarias.

Darias remarcó que "la evolución es favorable aunque la velocidad de descenso es diferente entre las regiones". A este respecto, la ministra hizo un llamamiento a la prudencia ante las imágenes del pasado fin de semana. "Unas imágenes que me sobrecogieron porque pensé en los profesionales sanitarios que se dejan la piel para protegernos. No se pude pasar del todo a la nada. Es cierto que se ha acabado el estado de alarma, pero no se ha terminado la pandemia y no hay que abandonar las medidas de protección".