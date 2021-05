L'Escalante convoca el seu Premi de Teatre Infantil 2021, dotat amb 5.000 euros

El premi, que contempla també la publicació de l'obra guanyadora per l'editorial Bromera, rebrà originals fins al pròxim 22 de juliol de 2021.

La delegada de l'àrea de Teatres de la Diputació de València, Glòria Tello, ha recalcat que "la continuïtat d'aquest premi permet seguir potenciant la dramatúrgia infantil valenciana i atorgar-li així el valor i la visibilitat que es mereix". "Esperem que aquesta convocatòria siga tan reeixida com va ser la seua antecessora o fins i tot major", ha confiat.

El Premi de Teatre Infantil Escalante es consolida en aquesta nova edició com un dels guardons més destacats en la seua especialitat."Impulsar l'escriptura dramàtica per a conquistar als més menuts -assegura la directora del teatre Marylène Albentosa- és apostar pel futur. El teatre, a més de ser un mitjà d'entreteniment, aprenentatge o diversió, ajuda als xiquets i xiquetes a formar-se com a persones i a desenvolupar habilitats socials, emocionals i intel·lectuals tan necessàries en els nostres dies".

En l'avaluació dels treballs que concórreguen al certamen es valorarà la qualitat de l'escriptura dramàtica del text, la viabilitat de la seua possible posada en escena, així com el caràcter innovador del llenguatge i de l'estructura.

Criteris que van complir les obres guanyadores en anteriors edicions com 'El xiquet que volia una falda escocesa' d'Adrián Novella (2017); 'Cremallera' de Sònia Alejo (2018); 'La xiqueta que volia arribar a la pau' d'Adrián Novella (2019); o 'Abril a casa' d'Àfrica Hurtado (2020).