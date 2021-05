El nuevo y sorprendente cambio de 'look' de Britney Spears

Hay épocas que se ven de lejos que son épocas de cambios. En ellas, hay muchas personas a las que les da, como forma de atestiguar físicamente que algo ha ocurrido, una renovación del look. Y como Britney Spears está inmersa en la batalla legal sobre su custodia, por la que por fin dará su versión de los hechos el próximo 23 de junio delante del juez, nada mejor que comenzar por un tinte tan sorprendente como lógico en la figura de la cantante.

La artista de 39 años ha dejado ojipláticos a sus seguidores en Instagram (donde tiene cerca de 30 millones de followers) con un espectacular y para nada esperado teñido de su melena a uno de los estilos más de moda desde, más o menos, el 2018: el golden rose.

Es decir, que la autora de éxitos como Toxic o Baby One More Time ya no luce su icónico pelo rubio, sino que ahora tiene la cabellera de color rosa, asemejándose a otras influencers que lo han llevado así como Dua Lipa, Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Behati Prinsloo o Gigi Vives.

La forma en laque además ha dado a conocer su nuevo look obviamente no podía ser convencional siendo Spears quien es, así que ha subido en muy poco tiempo hasta seis publicaciones entre vídeos y fotos en los que se puede apreciar no solo la melena, obviamente, sino sus dotes para lo fashion, pues posa con un leotardo estampado como un leopardo, así como otro muy ceñido de un verde eléctrico.

"A Miss Gatita le encanta morder... ¡Tengan cuidado, damas y caballeros!", escribe en la primera de las publicaciones, mientras que en otras asegura que quiere bailar, que extraña Halloween o se contenta con multitud de flores. "Rebelde pero solo por diversión", acaba escribiendo Britney Spears, en unas publicaciones que han encantado a sus fans (por aquello de que cualquier muestra de su libertad es una prueba más para el fin de su custodia) e, incluso, a otras estrellas como Avril Lavigne, que le aconsejaba que se disfrazase de ella.