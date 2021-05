Coronavirus.- Les Fogueres de 2021 serien sense mascletaes i sense revetles en recintes

Es tracta de la seua proposta de mesures en les quals es realitzarien les festes, acordades després d'una reunió amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló. Aquestes normes s'han adjuntat al qüestionari en el qual les comissions 'foguerils' i barraques hauran de decidir si celebrar Fogueres en 2021 amb aquestes restriccions o posposar-les definitivament a 2022.

Entre les condicions hi ha un control d'aforament per a racós i barraques en els quals la gent hauria de romandre asseguda i amb horaris limitats als establits per a l'hoteleria, detalla l'entitat festera.

Les desfilades es podrien realitzar sempre que es garantira la distància entre els participants i la resta de les normatives que s'apliquen. Com a recomanació, cada comissió hauria de nomenar un "responsable covid" per a coordinar el compliment de la normativa, que serà a càrrec "estrictament" de les fogueres i barraques.

"La possible celebració de festes de Fogueres en 2021 haurà de ser sota les restriccions sanitàries i segons l'evolució de la pandèmia. És important tindre en compte que, en les festes populars, caldrà un estricte control d'horaris i aforaments; en el nostre cas, tant per a racós i barraques com per a la visita a monuments, la plantà o la cremà", arreplega el comunicat.

La Federació garanteix que els monuments precisarien d'un perímetre de seguretat que garantisca la distància interpersonal i que el compliment de la normativa a aplicar serà "responsabilitat de cada associació".

SANITAT ACCEPTA ACTES AL JUNY

Sobre els actes que es duran a terme al juny, data habitual de Fogueres, Conselleria ha manifestat la seua "conformitat" per a la seua realització dins dels protocols establits actualment i les restriccions que estiguen vigents en el moment de celebració.