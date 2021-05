El públic torna a les graderies del Circuit Ricardo Tormo aquest cap de setmana, 440 dies després

Des de març de 2020, amb el Racing Legends, el circuit ha celebrat 11 caps de setmana de carreres a porta tancada i una infinitat d'esdeveniments. Entre ells, cites com els grans premis d'Europa i de la Comunitat Valenciana de motociclisme que van donar a la tardor el primer títol mundial al mallorquí Joan Mir.

Com a màxim, fins el 2.000 afeccionats poden tornar a la tribuna de boxes aquest dissabte i diumenge 15 i 16, amb dos carreres cada dia. Malgrat el que és habitual en aquest tipus de carreres, el 'paddock' segueix tancat, anuncia el Ricardo Tormo en un comunicat.

L'aforament de l'esdeveniment queda reduït a la tribuna de boxes del circuit valencià, en la qual solament 2.000 espectadors poden estar alhora i sempre separats per la preceptiva distància de seguretat i amb la mascareta en tot moment. L'entrada és gratuïta.

El Circuit vetla per mantindre les mesures de seguretat entre els afeccionats per a garantir el desenvolupament de l'esdeveniment. Les carreres se celebren el dissabte a les 14 i a les 17 hores i el diumenge a les 10.30 i a les 14.30.

Com a director general del circuit, Gonzalo Gobert s'ha mostrat il·lusionat amb obrir una nova etapa en la qual "progressivament anem tornant a la normalitat: Els aficionats són la raó de ser del Circuit Ricardo Tormo; gràcies a ells es van construir aquestes instal·lacions i ha sigut molt dur celebrar tantes carreres sense ells. Aquest cap de setmana tindrem l'oportunitat d'obrir les portes per primera vegada i de forma molt controlada per a donar-los la benvinguda de nou".