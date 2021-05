Que Ibai Llanos es uno de los rostros más influyentes y populares de internet, no hay duda. Del mismo modo, es imposible quitarle su valor como comunicador, no solo en Twitch o YouTube, sino en general, y buena prueba de ello son sus incursiones en televisión en Lo de Évole, su versión de First Dates en streaming o sus campanadas en Twitch.

Es por ello que sus opiniones y declaraciones suscitan mucho interés, pues mueve a un gran aluvión de fans, personas que estarán bastante atentos a la hora de saber cuáles son los contenidos que más consume Ibai en una de sus plataformas estrella: YouTube.

Por ello, Ibai ha hecho un ranking, la comúnmente llamada tier list, de youtubers en los que ha catalogado a los creadores de contenido que más y menos le gustan.

En lo más alto de la lista ha creado el apartado "dioses supremos", youtubers a los que ha descrito como "referentes, que empezaron cuando no había nadie y, 10 años después, siguen teniendo mucho público y sigue siendo de los mejores". Y en esa categoría ha colocado a AuronPlay, a KNekro y a Willyrex, del cual ha comentado que "ha formado parte de su infancia y adolescencia".

En "leyenda", el streamer vasco ha colocado a youtubers tan conocidos como Vegetta777, elRubius, Alex el capo, Alexby, TheGrefg o byStax; seguidos por los "streamers top" Cristinini, elXokas o Mister Jägger.

La 'tier list' de los 'youtubers' preferidos de Ibai Llanos. IBAI / YOUTUBE

DjMariio, Folagor, Revenant o Lolito son otros a los que ha catalogado como que "tienen potencial", y ha colocado a Iker Jiménez o Dayo en simplemente "me gustan".

Ha creado una categoría de "andorranos baneados", pero no porque sean personas que vivan en Andorra: "Es una categoría de 'no sabes qué hacer'". Dentro de esta están Wall Street Wolverine, Wismichu o Cheeto. "Cheeto es otro que está mal de la cabeza", ha comentado, por lo que puede ser un indicativo del porqué lo ha metido en ese apartado.

Por último, hay otra sección de youtubers a los que no ha visto, o ha visto muy poco como para opinar, donde entran, sorprendentemente, creadores de contenido bastante famosos. Loulogio, Luzu, Mangel, Dalas Review, Fargan o Perxitaa. Y, para finalizar, ha reservado la última categoría, la de "meh", para él mismo.