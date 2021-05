El catedrático de la USAL Alberto Orfao formará parte del comité de neoplasias mieloides de la OMS

El catedrático de Medicina de la Universidad de Salamanca (USAL) y vicedirector del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CIC) formará parte del comité de neoplasias mieloides de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este organismo internacional cuenta con una serie de comités especializados en distintas patologías que revisa y actualiza la información vigente sobre esas enfermedades. En concreto, el comité de neoplasias mieloide de la OMS, de la que formará parte el profesor Alberto Orfao, tiene como objeto revisar la clasificación vigente de la OMS, elaborada en 2016, de las neoplasias mieloides y proponer la incorporación de los nuevos criterios de consenso, que deberán ser empleados en el futuro para el diagnóstico y clasificación de este amplio grupo de tumores.

En este sentido, el comité deberá actualizar los distintos criterios y subtipos y categorías diagnósticas de las neoplasias mieloides y decidir sobre la definición de nuevas entidades, es decir, subtipos de la enfermedad, y variantes de entidades diagnósticas ya existentes, ha explicado la USAL.

"La invitación por parte del comité ejecutivo de la OMS para formar parte del comité de neoplasias mieloides supone un reconocimiento al trabajo de referencia realizado desde Salamanca, e iniciado en los años 70 por el profesor Antonio López Borrasca, y que ha supuesto importantes avances diagnósticos, incluyendo la definición de algunas entidades por primera vez como la neoplasia de células dendríticas linfoplasmocitoides o las mastocitosis sistémicas bien diferenciadas", ha manifestado Orfao a través de la documentación aportada por la USAL a Europa Press.

Este trabajo de investigación se ha visto reflejado en más de 700 publicaciones científicas, además de las aportaciones realizadas en el contexto del grupo español PETHEMA y de grupos europeos como son EuroFlow (Scientific Working Group de la Asociación Europea de Hematología), la European Scientific Foundation for Laboratory Hemato-Oncology (ESLHO), la European Competence Network on Mastocytosis (ECNM), o la European Leukemia Net (ELN), ha continuado la USAL.

El trabajo también se ha traducido en el desarrollo de nuevas herramientas y estrategias diagnósticas empleadas actualmente en laboratorios internacionales, así como en la identificación de nuevos biomarcadores diagnósticos, pronósticos y de respuesta al tratamiento.

RECONOCIMIENTO

Según la información aportada por la USAL, este nombramiento supone "un reconocimiento importante" a la labor desarrollada por cada uno de los miembros de su grupo de investigación y de sus colaboradores, particularmente del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca, dirigido actualmente por el profesor Marcos González, y del Instituto de Mastocitosis de Castilla-La Mancha, creado por el doctor Luis Escribano y dirigido por el doctor Iván Álvarez-Twose.

"Lógicamente recibir esta invitación supone un reconocimiento importante a la labor realizada por cada uno de los miembros del grupo de investigación y de muchos otros colaboradores estrechos a lo largo de más de 30 años de trabajo, con la que me siento especialmente honrado. No obstante, soy consciente también de lo que supone la aceptación de este nuevo compromiso como una tarea adicional con la consiguiente carga de trabajo que lleva asociada, pero que asumo con mucho gusto, como elemento de prestigio para la Universidad de Salamanca y el Centro de Investigación del Cáncer en particular y para la ciudad, la región y el país en general", ha continuado Orfao.