València señaliza una ruta literaria basada en la obra de Marc Granell

La concejala de Gestión de Recursos y responsable de dirigir el Gabinete de Normalización Lingüística (GNL) del consistorio, Luisa Notario, ha destacado la ruta ya creada sobre la obra del poeta Vicent Andrés Estellés y las que se harán basadas en otros autores y autoras, como Maria Beneyto y Carmelina Sánchez-Cutillas.

Tal como ya se hizo el pasado noviembre con la ruta de Estellés, la ruta de Granell se señalizará con unas placas de vidrio encapsulado, de unos 25 x 25 centímetros aproximadamente, en las aceras. Cada una de estas placas contendrá una marca de las rutas literarias con la concreción del autor, el logo del Ayuntamiento, el título o un verso del poema relacionado y un código QR con una locución del poema.

Además, se editará un díptico de la ruta con la información correspondiente y un plano de ubicación de los diversos puntos y se subirá a la web del GNL -actualmente en construcción- toda esa información.

La ruta de Marc Granell tendrá una docena de puntos, cada uno relacionado con un poema y en ocasiones con una explicación adicional. Los enclaves elegidos son: la casa de Marc Granell (C/Comte Salvatierra, 41), con 'L'illa'; la Gran Via del Marqués del Túria, con 'La palmera'; el mercado de Colón (C/ Comte Salvatierra, al lado de Ciril Amorós, con 'Versos per a Anna'; la plaza de Amèrica, número 5, con 'Vesprada de festa', el Parterre-Plaça d'Alfons el Magnànim, 1, con 'L'arbre vell'.

También la C/ la Pau (donde está la placa de la Casa de la Cultura durante la Guerra Civil), con 'Antonio Machado, en anar-se'n'; la C/ la Pau, 19 (donde está la actual señal por la memoria histórica), con 'Rebuda i homenatge'; en la calle del Marqués de Dosaigües, con 'Terra lliure'; en la plaza de la Reina (junto a la entrada del C/ Presó de Sant Vicent), con 'Torre de Santa Caterina'; en la plaza del Arquebisbe, con 'Vesprada d'amor única', en la plaza de Manises, con 'Madinat-Al-Turab', y en la C/ Serrans-Plaça dels Furs, con 'A la lluna de València'.

El proyecto contempla la señalización este año de esta ruta y la basada en Carmelina Sánchez-Cutillas y durante los años sucesivos las de los autores o autoras trabajados en los diversos talleres y campañas. En concreto, el GNL ha hecho talleres de lectura en las bibliotecas municipales Clara Santiró y Maria Beneyto y en los centros de la Universidad Popular de Aiora y Rovella, en los que se ha trabajado en el curso 2017-2018 Vicent Andrés Estellés; en el 2018-2019, Marc Granell, y en el 2019-2020, además de los mencionados, también en los centros de la UP de Orriols, Castellar y Sant Marcel·lí, Carmelina Sánchez-Cutillas.

Estos autores y autoras también se han trabajado en las campañas que lleva a cabo el GNL para alumnado del último ciclo de Primaria, ESO y Bachillerato de los centros educativos de la ciudad de València: Jóvenes y Literatura, Versafalles y La fábrica de las palabras.