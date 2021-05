La reforma del complex de Sapadors pren impuls: 30 milions per a unes obres que arrancaran a la fi de 2022

La reforma del complex policial de Sapadors, en el barri valencià de Russafa, pren impuls: el Govern central té previst invertir 30 milions d'euros per a unes obres que arrancaran a la fi de 2022 i que conclouran en dos anys.

Així ho ha posat de manifest aquest dimecres el director general de la Policia, Francisco Pardo, en una roda de premsa que ha oferit al costat de la delegada del Govern en la Comunitat, Gloria Calero; la consellera de Justícia, Gabriela Bravo; la presidenta de Siepse, Mercedes Gallizo; el director adjunt operatiu de la Policia Nacional, José Ángel González; i el cap superior de Policia de València, Jorge Zurita.

Actualment està en tràmit la redacció del projecte d'execució del centre, en el qual treballen diàriament més de 600 funcionaris policials i de cossos generals. La idea és que durant el primer trimestre del pròxim any es revise i corregisca el projecte i després es prepare l'expedient de licitació de l'obra, que eixirà a concurs en el segon trimestre de l'any.

L'obra ha de ser aprovada pel Consell de Ministres, a causa de l'elevada quantia, i està previst que els treballs en el complex comencen en l'últim trimestre de 2022. El termini d'execució dels mateixos és de 24 mesos, en una única fase.

El projecte consta de diverses actuacions, com la rehabilitació i consolidació de tres dels edificis més antics; i la remodelació parcial d'altres tres edificis. A més, es recondicionarà la façana de dues de les construccions interiors i s'inclourà una nova planta per a arxiu i magatzems de 880 m² de superfície.

També es crearà un aparcament subterrani de 5.000 m² per a 163 places i en la superfície es planteja una reorganització de la urbanització que possibilitarà places per a altres 330 vehicles.

Amb la seua rehabilitació integral s'aconseguirà un millor aprofitament en centralitzar la Comissaria provincial de València i les principals unitats operatives de Policia Judicial, Seguretat Ciutadana, Estrangeria i Fronteres, Policia Científica, UIP, UFAM, serveis sanitaris i altres òrgans i unitats de suport, redundant en un millor contacte de la mateixa amb la seua estructura.

Amb aquesta obra, ha destacat Pardo, "es facilitarà el treball diari de policies mitjançant instal·lacions modernes, adaptades a les necessitats i requeriments de l'eficàcia policial". "Hui donem una espenta a un projecte necessari i molt demandat per la ciutadania", ha subratllat.

Pardo, que ha recordat que en els últims tres anys es compta amb 385 policies més en la Comunitat, ha indicat que aquest projecte s'emmarca en el Pla d'Infraestructures per a Seguretat de l'Estat. Al costat de Sapadors, a través d'aquest pla s'invertirà en la futura comissaria local de Benidorm, la de Vila-real, en la remodelació de la comissaria del districte centre de València, en la futura comissaria de Dénia i de Sagunt.

Calero ha ressaltat que "hui és un dia molt important perquè, després de molts intents fallits i anuncis d'inici d'obres per a reformar el centre, hui per fi veiem la llum". Ha concretat que en finalitzar les obres, gran part de les unitats policials s'allotjaran en Sapadors.

"La Policia Nacional -ha manifestat- tindrà dependències modernes i preparades per a donar un eficient servei als ciutadans". "Estem davant una magnífica notícia i donant compliment a una de les reivindicacions històriques de la ciutat", ha postil·lat.

Per part seua, la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha indicat que aquestes obres "evidencien" que la Comunitat "ocupa un paper important en el pla inversor del Govern, no sols en abordar un projecte tan important i simbòlic per als valencians, sinó també amb la posada en marxa d'altres projectes que acabaran amb noves comissaries més modernes més segures i eficients".

Des de la Generalitat, ha afegit, treballaran conjuntament amb el Govern per a ajudar i "anar caminant pels tràmits burocràtics", així com a col·laborar perquè es complisquen els terminis.

Policies autonòmics

D'altra banda, Pardo, preguntat per la promesa d'incrementar el nombre de policies autonòmics en la Comunitat Valenciana, ha assenyalat que el Govern està treballant ara a revertir la disminució d'efectius de Policia Nacional i de Guàrdia Civil dels últims anys.

"En el moment en què aconseguim recuperar els efectius que es van perdre en els últims anys, tant en Policia com en altres Forces i Cossos de Seguretat, podrem anar incrementant la presència de la Policia Nacional en aquelles comunitats en les quals hi ha Unitats Adscrites, com és la valenciana", ha explicat.