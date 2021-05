Cvirus.- Oltra critica el "cinisme" de "els qui han fet bandera que l'estat d'alarma era retallar llibertats"

Així s'ha pronunciat Oltra aquest dimecres en declaracions als mitjans, en les quals ha recordat que "el virus segueix estant ací" encara que la vacunació avance. "No podem donar-li espais al virus perquè s'expandisca o per a fer reservoris on puga mutar i fer-se resistent a les vacunes", ha agregat.

Respecte a l'estat d'alarma, ha considerat que al Govern "li ha faltat una mica escoltar a les comunitats", però ha criticat el "cinisme intolerable" dels quals "han fet bandera que l'estat d'alarma i les mesures protectores eren retallar llibertats".

Per açò, els ha instat al fet que "s'apunten al lema del Govern valencià" que és "vida i llibertat".