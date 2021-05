Expertos piden calma con la ampliación del Puerto y no centrar el debate en la nueva DIA

Esta mesa redonda, en el hemiciclo municipal, se ha celebrado después de semanas en las que el proyecto ha cobrado relevancia a raíz del informe jurídico de Puertos del Estado que determinó que la DIA actual sigue vigente y que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) es la encargada de determinar la necesidad de una nueva evaluación.

Como alcalde, Joan Ribó, ha vuelto a mostrar sus dudas respecto a la ampliación por su afección en las costas, el paisaje, el transporte y el empleo. Se ha preguntado cómo se transportarán los contenedores, ha prevenido sobre la pérdida de puestos de trabajo de la que alertaron recientemente los estibadores y ha avanzado reuniones con este sindicato y con los alcaldes de los Pobles del Sud.

"Tenemos un proyecto de ciudad y queremos que sea coherente con esta posible ampliación; el Puerto no puede ser una contradicción", ha defendido Ribó, también miembro del consejo de administración de Valenciaport, sin negar que es una decisión compleja que afecta a muchas partes.

"VALÈNCIA NO ES UN PUERTO CON CIUDAD"

A nivel técnico, el catedrático de Explotación de Puertos y exdirector general de Puertos, Pascual Pery, ha cuestionado la forma en la que se quiere llevar a cabo la ampliación sin un "objetivo concreto". Ha señalado que el proyecto no dice "absolutamente nada" de los accesos terrestres y ha abogado por una nueva DIA simplificada y porque el puerto de Sagunt sea tenido en cuenta. "València es una ciudad con puerto, no un puerto con ciudad, es el puerto el que tiene que cuidar a la ciudad", ha resumido.

Vicent Esteban, catedrático de Puertos y Costas, ha recordado la importancia del Puerto para la Comunitat y España, actualmente el primero en carga de contenedores, y ha coincidido en pedir que el debate se aleje de la DIA porque "estamos hablando de un anteproyecto". Ha pedido saber las obras definitivas y ha lamentado que las administraciones actúen localmente contra el cambio climático "y así nos va".

En la misma línea, el también catedrático de Puertos y Costas José Serra ha lamentado que siempre se "eche la culpa" a Valenciaport, ha defendido que la ampliación es "una actuación dentro del recinto portuario" y ha urgido a Costas (Ministerio) a actuar "de forma clara y concreta para recuperar nuestras playas", con seguimiento por parte del Ayuntamiento.

CONEXIÓN POR SAGUNT

En clave social, el catedrático de Geografía Humana Joan Romero ha insistido en sosegar el debate porque "es mucho más que una autorización" y un proyecto "absolutamente irreversible". Ha cuestionado que la APV deba evaluar si nueva DIA y ha pedido que las administraciones no se dejen llevar por las "lógicas exigencias empresariales". "Ninguna ciudad del mundo aprobaría en este momento una ampliación de esta envergadura", ha asegurado, y ha planteado como solución una conexión mediante ferrocarril por Sagunt.

El comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo Josep Vicent Boira, también catedrático de Geografía Humana, ha abogado porque la ampliación no se analice de forma aislada, sino a partir de una estrategia de futuro sobre el modelo de crecimiento de ciudad y de relación con el Puerto. A su juicio, el acceso es lo más relevante y se podría solventar por ferrocarril con una zona de recepción en Sagunt y otra al oeste de València.

LOS MÁS CRÍTICOS

Entre los ponentes más críticos, la catedrática de Antropología Social Josepa Cucó ha puesto el foco en el área metropolitana tras la afección de las últimas décadas en Nazaret y en la huerta de La Punta. "Los grandes afectados son siempre los mismos: la gente de los barrios marítimos", ha lamentado rechazando el "mantra" de que la ampliación es necesaria para poner a València en el mapa y urgiendo al Ayuntamiento a aprovechar esta "ocasión única para redirigir viejas actuaciones".

Patricia Salas, consultora de ocupaciones verdes de la Organización Internacional del Trabajo, ha zanjado que "València no necesita esta ampliación", advirtiendo que no prevé la incorporación de una nueva naviera y que las ciudades con puerto no tienen necesariamente más empleo, como Algeciras. Ha abogado porque la ciudad atraiga más empleos 'verdes' y nómadas digitales, además de proteger el "valor de marca" de l'Albufera.

También ha alertado sobre la afección al parque natural la catedrática de Geografía Física Eulàlia Sanjaume, ante la posible salinización del lago por la filtración de agua marina. Ha exigido que la APV haga un dragado permanente a las playas del sur que transporte los sedimentos a una distancia donde sí los puedan arrastrar las olas.

Como catedrático de Ingeniería Cartográfica Geodesia, Josep Pardo ha puesto el foco sobre las playas y ha reclamado un seguimiento continúo por parte de todas las instituciones y "no solo el Ministerio" para la Transición Ecológica. Ha señalado que el Puerto no es el único responsable de su situación, recordando la bajada de aportes de arena y los temporales "cada vez más agresivos".

Y el técnico de SEO Birdlife Pablo Vera ha recordado la "obligación internacional" de proteger las especies que habitan en este paraje y ha reclamado que se evalúe el impacto sobre la biodiversidad a diferencia de la DIA de 2007. "La posidonia ya está en la UCI", ha ilustrado sobre esta planta que habita en l'Albufera.

CAMPILLO PIDE QUE LOS DISCURSOS SEAN DE VERDAD

En la clausura, el vicealcalde segundo y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha señalado que es un proyecto trascendental que va "mucho más allá" de la Comunitat Valenciana y ha advertido sobre la contaminación lumínica por el "mar de grúas". Ha recordado que no depende del Ayuntamiento y ha pedido a todas las partes "aplicar al menos lo que se dice en los discursos", en relación a la emergencia climática.