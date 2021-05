CyL decide el jueves si modifica al alza el umbral para cerrar el interior de bares para reactivar la economía

Así, como ha explicado Igea, el próximo lunes únicamente se aprobará la salida de estas medidas excepcionales de aquellos municipios que actualmente tengan el interior de los establecimientos cerrados que, tras haber pasado 14 días, ya tengan índices por debajo de los 150 casos. No obstante, no entrarán localidades nuevas en ese listado compuesto actualmente por 29 hasta conocer la decisión y los varemos que se aprobarán el jueves.

Igea ha defendido en que la decisión se tome el jueves con el fin de poder analizar los datos de incidencia tras el fin del Estado de Alarma. "Hay que esperar a ver el impacto del levantamiento del toque de queda", ha defendido, tras lo que ha reconocido que la situación general ha mejorado.

Igea ha explicado que se evalúa la situación tras reunirse con los sectores afectados, a quienes ha trasladado su preocupación por la situación tras el fin del Estado de Alarma, tanto por la "decisión" como por el "impacto" y la ausencia de herramientas legales "sin plan alternativo".

De este modo, para adoptar decisiones la Junta analizará también los fallos judiciales en torno a las medidas adoptadas en otras autonomías. "El próximo jueves analizaremos un acuerdo que contemple una variación en los criterios, teniendo en cuenta que la prioridad es salvar vidas, evitar el colapso sanitario y conseguir la reactivación rápida y segura que todos deseamos", ha avanzado.

Igea ha insistido en que el objetivo es que las restricciones se adapten a una situación en la que no hay toque de queda. "No tienen sentido algunas limitaciones cuando no hay toque de queda y se desplazan de un sitio a otro algunas actividades", ha señalado.

"Nos adaptamos a los escenarios para ayudar con todas nuestras energías, todo se va a valorar sin dejar de fijarnos en la incidencia", ha reseñado, quien ha asegurado que para las nuevas decisiones ya se trabaja en un informe desde el Comité de Expertos de la Comunidad.

Entre las medidas que ha citado que se van a estudiar Igea ha detallado la limitación de número de personas en reuniones privadas y modificar el umbral de 150 casos por cada 100.000 habitantes para cerrar el interior de la hostelería, un punto en el que se ha mostrado "razonablemente optimista", pese a que, a su juicio, en Castilla y León el nivel de restricción es "muy bajo".

Por último, tanto Igea como Casado han abogado por mantener las medidas incluidas en el semáforo aprobado en el Consejo Interterritorial para afrontar la desescalada.