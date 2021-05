Chrissy Teigen, acusada de intimidar a una joven de 16 años e incitar a que se suicidara

Chrissy Teigen ha sido acusada de, presuntamente, intimidar a la joven Courtney Stodden, de 16 años, a quien, aparentemente, le dijo que se suicidara. Stodden se convirtió en el centro de atención después de que, en 2011, se casase con el actor Doug Hutchison, de 50 años. Sin embargo, la joven solicitó el divorcio de Hutchison en el año 2016.

Desde que Teigen se pronunciase claramente en contra del acoso y del ciberbullying, Stodden tachó a la modelo de hipócrita, pues alega que, en alguna ocasión, fue objeto de abuso por parte de Teigen.

Así, cuando en el mes de marzo Teigen abandonó temporalmente su cuenta de Twitter, Stodden aprovechó para publicar un vídeo en Instagram donde criticaba a la modelo por haber eliminado su perfil en la red social. "Ella me había enviado varios tuits, elegí ese tuit específico para compartir con todos porque me estaba intimidando por ser expulsada de una plataforma de redes sociales, lo que es irónico porque ella abandonó las redes sociales quejándose de intimidación", escribió la joven.

"Fue tan hipócrita por su parte. Creo que, para mí, porque experimenté tanto acoso e intimidación por parte de ella cuando tenía solo 16 años, solo 17 años, solo 18 años, en un momento en que necesitaba ayuda. Como si estuviera siendo abusada", sentenció Stodden en un clip en el que llegó a la conclusión de que no estaban juzgando a Teigen y declaró que, según ella, no era correcto que la gente la intimidara.

Ahora, en una entrevista con The Daily Beast, Stodden ha multiplicado sus acusaciones contra Teigen y, además, ha nombrado a otras celebridades que abusaron verbalmente de ella. "Chrissy no solo tuiteó públicamente sobre su deseo de que tomara una "siesta de mierda", sino que me envió un mensaje de texto en privado y me dijo que me suicidara. Cosas como, 'No puedo esperar a que mueras'", confesó la joven.

"Había muchas celebridades actuando como matones en el patio del recreo", continuó, según Insider. "Algunos de los peores tratos que recibí fueron de mujeres, y no vamos a llegar a ningún lado si seguimos reprimiéndonos". Desde entonces, los usuarios de Twitter han tratado de encontrar, entre los tuits de Teigen, ejemplos de las acusaciones de Stodden. La modelo no se ha pronunciado al respecto.