Dos germans accepten sis mesos de presó per insultar i amenaçar jugadors de futbol de diferents races a Museros

Aquests dos germans s'han assegut aquest dimecres en el banc dels acusats de l'Audiència de València al costat d'altres tres joves més per un delicte d'odi.

Inicialment, Fiscalia acusava en aquest procediment als cinc joves i els demanava tres anys i nou mesos de presó, així com el pagament d'una multa. No obstant açò, s'ha arribat a un acord pel qual dos acusats han reconegut els fets i se'ls ha rebaixat la pena fins als sis mesos de presó.

També se'ls ha imposat el pagament d'una multa de 540 euros i la prohibició de l'exercici d'esport professional. Els germans no ingressaran a la presó sempre que no cometen cap delicte en dos anys i facen un curs d'igualtat i tracte no discriminatori de les persones. Els altres tres acusats han sigut absolts.

Els fets es remunten al 10 de desembre de 2017, quan es va celebrar una trobada de futbol entre els equips CD At. Museros i La Creu CF Pobla Farnals.

En l'equip amfitrió, el Museros, jugaven diversos joves d'altres nacionalitats i races, en concret, raça negra, hispanoamericana i àrab. Igualment es donava la circumstància que ja en trobades esportives anteriors hi havia hagut problemes amb els afeccionats de la Creu per proferir insults racistes.

Una vegada iniciat la trobada, i sobretot després del gol que va marcar un jugador del Museros, els condemnats van començar, emparant-se en l'anonimat i impunitat que dóna la munió i amb una intenció d'absolut menyspreu cap a la raça i la mínima dignitat de tot ésser humà, creant un clima de violència cap als jugadors de races no blanca, a proferir insults i amenaces com a "negre de merda", "sudaca", "UH UH UH", entre uns altres.

Els insults s'acompanyaven de gestos d'imitació del simi i esputs dirigits cap als ofesos. Com el jugador al que es dirigien estava espantat i es va posar a resar, els condemnats es van burlar, imitant-li de forma burlesca, amb absolutament clares notes de mofa i ridiculització cap a la religió musulmana.

Aquests fets van crear un clima de tal agressivitat, odi, violència i tensió que, tement-se i preveient que en un moment o un altre els agressors anaven a passar a l'acció física, l'àrbitre es va veure en l'obligació de suspendre la trobada per a intentar, així, mantindre la seguretat de l'esdeveniment, atés que la situació era totalment intolerable.

Els condemnats, que no tenien cap tipus de relació personal amb les persones a la qual anaven dirigides aquestes accions, van actuar així motivats per l'odi, fòbia i ressentiment cap a les persones de races diferents a la blanca.