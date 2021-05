Cvirus.- Les hospitalitzacions per covid es desplomen un 94% en UCI i un 96,5% en planta enguany a la Comunitat

De fet, a dia de hui, la Comunitat Valenciana és l'autonomia amb menor percentatge d'hospitalització per COVID de tota Espanya (1,36%) i la segona en ocupació de llits UCI (4,11%), per darrere de la ciutat autònoma de Melilla, segons l'última actualització del Ministeri de Sanitat.

En concret, el mes de gener es tancava amb 670 persones en les UCI valencianes, mentre que en aquests moments els hospitals de la Comunitat Valenciana atenen a 40 persones en les seues UCI (-94%).

En eixe sentit, un total 14 hospitals de la xarxa valenciana tenen una o cap persona ingressada en estat crític per coronavirus, d'acord amb les últimes dades disponibles.

D'aquests centres, dos són de la província de Castelló (Hospital Comarcal de Vinaròs i Hospital General Universitari de Castelló); cinc estan a València (Hospital de Manises, Hospital General de Requena, Hospital Universitari Doctor Peset, Hospital Francesc de Borja i Hospital Lluís Alcanyís) i els set restants són de la província d'Alacant (Hospital de la Marina Baixa, Hospital General Universitari d'Elx, Hospital Universitari de Torrevella, Hospital Verge dels Lliris, Hospital General Universitari d'Elda, Hospital de Dénia i Hospital Universitari del Vinalopó).

SITUACIÓ EN PLANTA

Respecte a la situació en les plantes d'hospitalització, el 25 de gener hi havia 4.777 pacients i, en l'actualitat hi ha 168. A més, hi ha cinc centres que tenen una o cap persona amb COVID 19 en planta: Hospital General d'Ontinyent, Hospital Virgen de los Lirios, Hospital Universitari del Vinalopó, Hospital General de Requena i Hospital Universitari de Torrevella.

Aquests nivells d'ocupació en planta, que encara sent esperançadors no deuen fer baixar la guàrdia perquè la pandèmia continua activa, no es registraven des del passat mes d'agost. En l'últim mes, la reducció d'ocupació en llits UCI ha sigut del 48% (de 77 persones amb coronavirus a 40) i del 55% en planta (de 374 a 168).