L'accident s'ha registrat sobre les 7.00 hores en col·lisionar dos vehicles per causes no precisades. El CICU ha mobilitzat fins al lloc dels fets a una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual ha assistit a una dona de 50 anys per politraumatisme.

Després de l'assistència, la dona ha sigut evacuada a l'hospital General en l'ambulància del SAMU, segons les mateixes fonts.