Castelló se suma a les reivindicacions per a exigir l'aprovació d'una Llei Trans

La regidora de Feminismes i LGTBI, Verònica Ruiz, i diversos regidors de l'Ajuntament de Castelló s'han sumat a les mobilitzacions impulsades per les entitats LGTBI. En l'acte, l'edil ha firmat de manera simbòlica la bandera trans, com a suport a la reivindicació per a l'aprovació d'una Llei Trans.

Es tracta d'una iniciativa impulsada per la FELGTBI, Chrysallis, Fundació Triangle, Castelló LGTBI, Fam d'Os, CC.OO, el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Intersindical LGTBI, la Universitat Jaume I, Queer Fest, Col·lectiu LGTBI Palancia, ConPasión, Afym.LGTBI Vila-real i Gent&Pol.

L'arribada de la bandera dóna inici a les Jornades contra la LGTBIfòbia, que s'estenen fins al 18 de maig. La commemoració del Dia Internacional contra el LGTBIfobia serà el dilluns 17. Hi ha previstes xarrades, exposicions i teatre per la diversitat. Així mateix, dilluns vinent es realitzarà la lectura del manifest pel Dia Internacional Contra la LGTBIfòbia, a les 12.00 hores, en la plaça Major.