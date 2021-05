Un "emocionat" Brines rep el Premi Cervantes de mans dels Reis al "xicotet paradís" d'Elca

Brines té ja en les seues mans el Premi Cervantes, que li ha sigut concedit en reconeixement a la seua extensa tasca poètica i que no va poder arreplegar el passat mes d'abril en la tradicional cerimònia a Alcalá de Henares (Madrid) a causa del seu delicat estat de salut.

Durant la trobada de hui, el poeta ha mantingut una conversa amb els Reis sobre literatura -s'ha ressaltat que en les últimes distincions aquest gènere ha estat molt present en el Cervantes- i ha obsequiat als monarques amb el llibre 'La iluminada rosa negra', una antologia poètica dels seus versos amb pròleg de Carlos Marzal i serigrafies originals d'Antonio Martínez Mengual.

En arribar, el Rei Felip VI ha expressat a l'escriptor "l'alegria" per poder anar a la seua casa, que ha definit com "un xicotet paradís". Al seu torn, Letizia també s'ha mostrat molt afectuosa amb el poeta, a qui ha donat les gràcies per rebre'ls a la seua llar.

Al lliurament també han acudit el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; el president de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE), Santiago Muñoz Machado; la directora general del Llibre, María José Gálvez; el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; la neboda de l'artista Mariona Brines; l'alcalde d'Oliva, David González, i la directora de la Fundació Francisco Brines, Àngels Gregori.

El poeta Francisco Brines (Oliva, València, 1932), primer valencià que aconsegueix el màxim guardó que distingeix la tasca creadora d'escriptors espanyols i hispanoamericans en llengua castellana, és l'autor intimista de la generació del 50 que més ha aprofundit en l'experiència de l'ésser humà individual enfront de la memòria, el pas del temps i l'exaltació vital. El jurat del Cervantes ha destacat Francisco Brines per "la seua obra poètica que va d'allò carnal i allò purament humà a allò metafísic, espiritual, cap a una aspiració de bellesa i immortalitat".