Isa Pantoja aplaza su boda con Asraf Beno: "La tenemos que retrasar a septiembre u octubre"

La boda marroquí de Isa Pantoja y Asraf Beno ha tenido que retrasarse con motivo de las restricciones por la Covid-19. Algo que Isa tenía claro es que quería casarse en Marruecos, no obstante hasta junio no se decidirá si se abren las fronteras de este país con España.

El enlace estaba previsto para el día 26 de junio de 2021. Hace unas semanas saltaba la noticia de que la pareja había paralizado los preparativos, ahora se confirma que tendrán que retrasarla unos meses. Aunque en junio efectivamente se pueda viajar a Marruecos (dependiendo de lo que dicten las autoridades sanitarias) es un hecho que es poco tiempo para avisar a los invitados y tenerlo todo listo.

Chabelita ha confesado la noticia en el Programa de Ana Rosa. "Claro que me caso, todo sigue igual, pero la tenemos que retrasar a septiembre u octubre. Están las fronteras cerradas, no puedo ir a mirar el sitio. En junio es cuando dice si abren o no, pero como podéis comprender, no puedo esperarme, porque tengo que avisar a los invitados. No tengo prisa, lo más normal es retrasar la boda. Cuando abran las fronteras iré y ya podré concretar la fecha", ha expresado.

En febrero, la hija de Isabel Pantoja afirmó que quería que la boda tuviese lugar en Marruecos diciendo: "Mi boda seguramente sería en Marruecos. Yo quiero una boda árabe, que sea en Marruecos y que no sea religiosa. Eso lo tengo claro, que no sea ni por iglesia ni nada".

Sin embargo, esta decisión les está trayendo más quebraderos de cabeza de los esperados. A pesar de los inconvenientes ya llevan meses haciendo algunos preparativos para el evento y también en febrero Isa comenzó a probarse vestidos de novia.

En octubre de 2020 fue cuando Asraf se declaró a su pareja, a pocos días de cumplir dos años de relación con ella. Los enamorados esperarán a que se vuelvan a abrir las fronteras entre España y Marruecos para poder fijar una nueva fecha para su compromiso.