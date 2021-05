PSOECyL acusa a la Junta de usar el dinero de los castellanoleoneses en encuestas para mejorar la imagen de Mañueco

Sánchez ha realizado estas declaraciones en Madrid, donde se ha reunido este miércoles con los senadores socialistas de Castilla y León y donde ha asegurado que la Junta ha contratado "doce sondeos" para "tratar de tapar su ineficiencia en la gestión de la pandemia".

La secretaria de Organización del PSOECyL ha censurado que la primera de estas oleadas de encuestas se firmó el 3 de abril de 2020 cuando "no había medios para sanitarios y se vestían con bolsas de basura", mientras que la segunda se llevó a cabo el 6 de octubre cuando "no había rastreadores en Castilla y León y los tenía que mandar el Ejercito", o cuando "los ayuntamientos repartían mascarillas costeándolas de sus arcas públicas", y una tercera el pasado 3 de febrero de 2021, cuando "no había dinero para la hostelería ni para complementar los ERTE".

Ante esto, Ana Sánchez ha planteado sus dudas sobre "dónde fue el dinero" que el Gobierno de España "mandó a Castilla y León" para luchar contra la COVID.