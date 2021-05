Ceruti a Igual: "No se trata de se trata de tapar ninguna boca, se trata de respetar el pacto"

"No nos han sorprendido las declaraciones de la alcaldesa, ya que es la típica reacción de quien ha sido pillada in fraganti", ha comentado Ceruti, a quien Igual acusó ayer que querer "tapar la boca" a los concejales del PP.

"La alcaldesa sabe perfectamente que no se trata de tapar ninguna boca, se trata de respetar el pacto. Esto es lo que venimos sufriendo día a día. La novedad es que hasta ahora nunca se había hecho pública la voluntad manifiesta de incumplir el pacto de Gobierno", ha denunciado en un comunicado.

Ceruti ha explicado que en la parte tercera del acuerdo de gobierno entre PP y Cs se especifica que Ciudadanos ejercerá la "portavocía municipal", no únicamente la de la Junta de Gobierno, "que es una forma de tratar de difuminar nuestro papel en el equipo de Gobierno".

"Una vez anunciados los acuerdos de la Junta de Gobierno por el portavoz, luego ya cada concejal, o ella misma, deciden si quieren enviar una nota, convocar una rueda de prensa o pagar publicidad para difundir lo que consideren oportuno. Nosotros únicamente comunicamos de forma muy esquemática los acuerdos y remitimos siempre a la prensa a las concejalías responsables cuando quieren ampliar datos", ha explicado sobre la dinámica de las convocatorias semanales a los medios.

Para el portavoz municipal de Ciudadanos, las acusaciones del PP "tratan de retorcer la realidad, y ésta es que no solo Ciudadanos nunca ha vetado ni notas ni ruedas de prensa de nadie, ojalá hubieran actuado igual ellos con nosotros".

Una situación que Ceruti apunta que llega incluso a la gestión diaria de las concejalías de Ciudadanos. "No tenemos afán alguno de ser protagonistas de la gestión de las concejalías del PP, como tampoco queremos que nos sigan orillando a nosotros en las nuestras".

Para Ceruti, el PP "no ha asumido en ningún momento que somos dos partidos en un mismo gobierno y que cada partido tiene su forma de hacer las cosas. No somos lo mismo aunque estemos en el mismo gobierno. Como es público y notorio, este no es el único incumplimiento del pacto de gobierno, pero parece que después del 4-M el PP ha perdido ya todos los complejos".