CSIF considera necesario entre "80 y 100 trabajadores más" para abrir la nueva cárcel de Soria

El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra; el presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, y el delegado responsable de CSIF en la prisión de Soria, Javier de Diego, han mantenido este miércoles una reunión con afiliados para abordar distintos temas de actualidad.

Miguel Borra ha explicado que, en estos momentos, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la plantilla antigua está en 140 trabajadores, mientras que cuenta en la actualidad con "110 trabajadores y once en prácticas, lo que hace un déficit de 30 empleados".

"Ahora quieren que con ese personal se pase a una nueva cárcel con grandes dimensiones, por lo que haría falta un refuerzo de plantilla mínimo de 80 a 100 personas para que se pudiera abrir la cárcel", ha precisado.

En este sentido, ha apuntado que, de momento, "la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no ha comunicado de dónde van a salir estos trabajadores", por lo que ha recalcado que el centro "no se puede abrir mientras no haya una plantilla suficiente que lo garantice".

Miguel Borra ha señalado que ahora "hay prisas por abrir la nueva cárcel" y las ha vinculado con la "denuncia de las organizaciones sindicales a prevención de riesgos laborales de la situación actual de la cárcel de Soria, que no cumple con los mínimos requisitos que debería cumplir".

419 TRABAJADORES EN LA NUEVA CÁRCEL

El delegado responsable de CSIF en la prisión de Soria, Javier de Diego, ha recordado que el secretario general de Instituciones Penitenciarias visitó en marzo de 2019 el nuevo centro penitenciario donde estimó que eran necesarios "419 funcionarios para su apertura completa y más de 200 con la apertura de dos a cuatro módulos".

En este sentido, ha pedido explicaciones para abrir "una prisión tan grande sin una RPT en condiciones "y con 110 efectivos en la actualidad".

Además de la RPT, el delegado responsable de la prisión de Soria se ha referido a la categoría del centro, en la actualidad 2-1, "que se otorgó en su día por situación geográfica y por tener los Grapo" y ha señalado que en la nueva prisión "sería suficiente una tipo 1-1", algo de lo que tampoco tienen información.

"La prisión actual cuenta con 98 celdas contra las 720 de la nueva, por lo que parte de plantilla va a tener que sufrir un cambio y eso hay que hacerlo desde dentro, el traslado se hace en un día, pero hay que abrirla bien, con una RPT acorde, las prisas nunca fueron buenas", ha matizado De Diego.