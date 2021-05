La valenciana Dormitienda llança un matalaf fabricat amb tèxtils reciclats de botelles de plàstic

Sota el lema 'Descansas tú y descansa el planeta', la nova gamma de la companyia aprofita aquest material per a convertir-lo en teixit, segons ha informat l'empresa en un comunicat. Quan les botelles arriben a la planta de reciclatge, s'esterilitzen, s'estiren i es fonen fins a aconseguir fibres plàstiques d'alta resistència. Així es reutilitzen de 14 a 36 botelles per matalaf.

Dormitienda ha aconseguit engegar aquest mètode de producció amb la seua política d'inversió en innovació. El matalaf Ecofriendly compta amb cinc zones diferents per a un repartiment de les pressions que assegura la comoditat d'usuaris de qualsevol complexió o hàbit de somni. Ecofriendly també compta amb complements necessaris per al bon somni, fabricats amb el 100% de material reciclat com a coixins, nòrdics i fundes protectores.

La firma aposta "des de fa anys" per l'energia neta i renovable amb els més de 20.000 metres quadrats de plaques solars fotovoltaiques instal·lats en les seues plantes de producció, que generen una aportació energètica necessària per a llançar els seus articles al mercat.

De fet, destaca que "la reducció del consum d'aigua i la fabricació nacional amb una filosofia de proximitat juntament amb proveïdors regionals ha aconseguit que la seua petjada de carboni siga pràcticament inexistent".