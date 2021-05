Estudiantes de la UPV crean la primera cámara de vacío para pruebas de Hyperloop, "el transporte del futuro"

Se trata de un nuevo hito para estos estudiantes que se aliaron hace ya seis años en el proyecto, esta vez con un significado especial por la European Hyperloop Week que en julio convertirá a València en capital mundial del "transporte del futuro", como ha resaltado María Cuesta, una de las integrantes del equipo.

El HyperTube es resultado de año y medio de trabajo, diseño y evaluación de alternativas, realizando mejoras para que el túnel del que ya disponían se convirtiese en una cámara al vacío en la que se pudiese testar el prototipo. "Ha sido un desafío, pero el resultado es realmente bueno. Disponer de esta infraestructura puede suponer el mayor acercamiento a la implementación real de Hyperloop, el ya conocido como quinto medio de transporte", ha explicado Clara Montalvá, responsable de comunicación del equipo.

Es un túnel de baja presión que permite testar materiales, subsistemas y prototipos de Hyperloop completos. Construido en acero, mide 12 metros de largo y 1,8 de diámetro e incorpora dos puertas que cierran el tubo, convirtiéndolo en una cámara de vacío completamente hermética y funcional. Esta infraestructura es clave para demostrar que el trabajo del equipo es totalmente aplicable al concepto final.

También es "pionera en España" por la instalación de paneles solares curvos en la parte exterior del tubo, dotándole de autosuficiencia energética. La intención es combatir el cambio climático y que la infraestructura sea autosuficiente para realizar estudios de viabilidad que permitan analizar la escalabilidad de este medio de transporte en rutas reales.

Paralelamente, el equipo trabaja en la fabricación de su nuevo prototipo, que estará propulsado por un motor de inducción electromagnética lineal. Su diseño y construcción ha requerido de un gran proceso de testeo y validación, con la instalación en la UPV de una bancada de pruebas de motores lineales de inducción.

COMPETICIÓN INTERNACIONAL DESDE VALÈNCIA

Tras los prototipos creados durante estos años (The Future Concept, Atlantic II, Valentia y Turia), los de Hyperloop trabajan en la puesta a punto de este prototipo que presentarán en julio para competir en la European Hyperloop Week (EHW).

Este evento, del 19 al 25 de julio en la propia Politècnica, será el primero europeo centrado totalmente en este medio de transporte. Su organización correrá a cargo del equipo junto a la Escuela Politécnica Federa de Zurich (ETH Zurich), la Universidad Técnica de Delft (TU Delft) y la Universidad de Edimburgo.

Durante una semana, equipos universitarios participarán en una competición de diseño de prototipos en la que se valorarán aspectos como la escalabilidad, el impacto en la sociedad, la eficiencia, y la innovación. "Será una reivindicación de la calidad y potencia de la infraestructura de la UPV que la hace un referente a nivel internacional", ha augurado Ferran de Andrés, director de Hyperloop.

Ya hay más de 20 universidades registradas y aceptadas para participar en el evento, entre ellas algunas de las mejores del mundo como el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusets). Junto a la competición habrá charlas, conferencias y mesas redondas para generar un intercambio de ideas que potencie la relación empresarial y estudiantil.

UNA JUVENTUD QUE "NO SE PONE LÍMITES"

En la presentación, el rector, Francisco Mora, ha celebrado que el equipo "no deja de sorprender" y es el ejemplo de una juventud que no se pone límites: "Han ido superando cada barrera, han competido con las mejores universidades del mundo y han quedado en los mejores puestos. No tienen miedo a nada. Cuando uno trabaja por un sueño obtiene resultados inesperados".

Mora ha recordado que cuando vio el germen del proyecto en 2015 se sorprendió de su complejidad y, a pesar de ello, han logrado apoyo e inversión gracias a la start-up Zeleros instalada en el puerto de València para llevar la tecnología al mercado.

También el alcalde, Joan Ribó, ha felicitado a los estudiantes por su "idea brillante, bonica, muy sencilla pero complicada técnicamente", y necesaria para luchar contra el cambio climático y trabajar en "la València que queremos". "Pone a la UPV en el lugar que le corresponde: la mejor universidad tecnológica de España", ha declarado a los periodistas.