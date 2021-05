Los 'looks' más impactantes, para bien y para mal, que nos dejó la alfombra roja de los Brit Awards 2021

Gracias a la vacunación poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Una muestra de ello fueron los Brit Awards que se celebraron anoche en el estadio O2 de Londres frente a 4.000 invitados, en su mayoría trabajadores esenciales, como homenaje a su esfuerzo durante lo peor de la crisis vírica.

Los premios de anoche dejaron grandes momentos que pasarán a la historia como el triunfo de la mujer en la industria musical con mensajes reivindicativos sobre el machismo en el sector.

“No es fácil ser un grupo femenino en la industria musical británica”, admitieron las integrantes de Little Mix al recoger el premio de Mejor Grupo Británico. En el discurso no olvidaron mencionar la “misoginia”, la “discriminación” y el “sexismo” al que se enfrentan las mujeres artistas.

En una gala tan importante dentro de la música, los estilismos estuvieron a la altura, con vestidos y trajes tan atrevidos que solo podrían ponérselos grandes artistas.

'Looks' más increibles

Dua Lipa impresionó a todo el mundo con un muy arriesgado mini vestido de Vivienne Westwood con cola y escote bardot muy pronunciado en color mostaza y una red morada que lo envolvía. La cantante lo acompañó con unas medias negras y ligeros, consiguiendo acaparar todas las miradas.

Taylor Swift hizo historia al ganar el premio al icono global, convirtiéndose en la primera mujer en conseguirlo en las cuatro décadas de historia de la gala. La cantante lo aceptó enfundada en un traje de dos piezas de Miu Miu compuesto por un top y una falda plateada con destellos a tono.

Olivia Rodrigo también encandiló a la crítica y a las redes sociales con un vestido verde neón de Dior. El escote palabra de honor sumado al tul, el volumen de la falda y el corte sobre los tobillos hicieron que fuera uno de los mejores looks de la noche.

Uno de los vestidos más especiales fue el de Rina Sawayama. La cantautora y modelo británico-japonesa acudió a la gala de los Premios Brit con un increíble vestido en color lavanda de Balmain lleno de tul, volantes, estructuras y un sensual cut-out a la altura de las costillas.

Harry Styles abrazó la estética de los 70 con un total look de Gucci compuesto de un traje de pantalones campana y solapas XXL con estampados geométricos en tonos tierra, unas deportivas de la marca y un bolso de piel a tono, sin olvidar la joyería.

Las integrantes de Little Mix fueron a juego de color blanco, aunque con diferentes diseñadores. Leigh-Anne Pinnock llevó un vestido drapeado de Maison Margiela que enfatizaba su embarazo; Jade Thirlwall vistió un diseño más clásico, brillante y palabra de honor de Vivienne Westwood y Perrie Edwards estrenó su barriguita de embarazada con un conjunto de top de tirantes con manga larga y falda de David Koma.

Los 'looks' más criticados

Quien no acertó fue la cantante Griff con este segundo look que llevó en la noche y que usó para su actuación. Los jirones de tela unidos por arandelas no acabaron de convencer.

La cantante Mabel también se suma a esta lista con un vestido verde neón de Tony Ward Couture. La prenda estaba confeccionada en seda, adornada con detalles de diamantes y una raja atrevida hasta el muslo a la que acompañaban un cut-out y el escote asimétrico. Añadió guantes de manga larga a juego y tacones a tono.

Un vestido que no consiguió muchos fans fue el Ashley Williams que llevó Celeste. La cantante apareció con un vestido mini de tirantes repleto de plumas negras, al que acompañó con un tocado blanco igual de plumífero.

Mención aparte tiene el traje de Mnek. El cantante acudió a la gala con un tres piezas de Robert Wun en color celeste con mangas y pantalones plisados XXL. Aunque es un look muy atrevido, muchas personas lo están catalogando como uno de los peores vestidos. Sin embargo, ¿pensaríamos igual si esto mismo lo hubiera llevado Harry Styles?