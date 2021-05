Quién representará a España en Eurovisión 2021

La nueva edición de Eurovisión 2021 comienza el próximo martes 18 de mayo en la ciudad de Róterdam (Países Bajos) con las semifinales y se prolongará hasta el sábado 22 de mayo, día en el que tendrá lugar la gran gala final para conocer al ganador o ganadora de este año.

Tras doce meses de retraso con motivo de la pandemia, el lema de esta edición será Open Up en referencia a que todos los seguidores se abran a los diferentes estilos musicales, a las culturas, a las historias de los demás, opiniones y, en definitiva, a los valores de este evento.

Así será la actuación de España en el festival

El cantante Blas Cantó ha sido el elegido para representar a España en esta edición con la canción Voy a quedarme y con una puesta en escena que será "emocionante" y que irá "de menos a más", señaló Cantó ante los medios.

El joven murciano de 29 años de edad saltó a la fama tras ser vocalista del grupo musical Auryn, que se disolvió en el año 2016 y desde entonces comenzó a actuar en solitario. En 2017, el cantante participó en la quinta edición del popular programa de Antena 3, Tu cara me suena, convirtiéndose en el ganador.

Su primer sencillo en solitario, titulado In your bed, se publicó ese mismo año, y en 2018 lanzó la canción Él no soy yo, que alcanzó las cerca de 75 millones de reproducciones en YouTube. Obtuvo una gran popularidad y en 2018 lanzó su primer álbum titulado Complicado, con un total de 16 canciones.