Aprobados 2,3 millones para las convocatorias de ayudas a comedor escolar y libros de texto

Estas ayudas se dirigen a alumnos escolarizados en Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 2021/2022.

La aprobación del gasto derivará ahora en la publicación próximamente de la convocatoria de estas ayudas, con una cuantía máxima de cada tipo de ayuda que será la siguiente: 480 euros para el tipo 1, 240 euros para el tipo 2 y 120 euros para el tipo 3. La asignación de los tipos de ayuda se realizará de tal forma que corresponda con los tramos de ingresos económicos de renta per cápita del solicitante: la ayuda tipo 1 se dará para casos de renta per cápita inferior o igual a 4.000 euros, la tipo 2 para rentas per cápita entre 4.000,01 euros y 4.600 euros; y la tipo 3 para rentas per cápita entre 4.600,01 euros y 6.000 euros. El importe de las ayudas no podrá superar el coste real del servicio de comedor escolar.

LIBROS DE TEXTO

Del mismo modo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto de 1.212.000 euros para la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el curso 2021/2022. Una vez cumplido este trámite, próximamente se articulará la convocatoria correspondiente para la solicitud de estas ayudas.

La previsión, en este caso, es establecer también tres tipos de ayudas: Tipo 1, para rentas iguales o inferiores a 9.000 euros, se darían ayudas de 175 euros para Educación Primaria, 250 para ESO y 120 para FP Básica. Tipo 2, para rentas comprendidas entre los 9.000 y los 12.000 euros, 100 euros para Primaria, 150 para ESO y 120 para FP Básica; y Tipo 3, con carácter especial para alumnado cuyos tutores sean perceptores de la Renta de Ciudadanía de La Rioja, y cuyas cuantías serán las mismas que las del tipo 1.