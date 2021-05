Fundació Everis busca en projectes innovadors per a representar a Espanya en el seu concurs internacional

La directora general de l'entitat, Karla Alarcón, assenyala que "durant aquests 20 anys s'ha detectat un enorme potencial en els emprenedors de la Comunitat Valenciana, concretament en 2017, quan Zeleros, startup amb origen en l'Universitat Politècnica de València, va guanyar el Premi everis pel seu desenvolupament del tren 'Hyperloop' i els fundadors del qual figuren entre els 30 emprenedors que formen la llista Forbes Under 30 de 2021".

"Veure créixer a emprenedors que han passat pels nostres premis i saber que hem aportat alguna cosa en el seu camí cap a l'èxit és un gran orgull i ens anima a afrontar amb il·lusió aquesta nova edició dels eAwards", assevera.

Els emprenedors interessats poden presentar les seues candidatures als eAwards Spain en eawardsspain.es fins al 21 de juny. Una vegada tancat el termini d'inscripció, començarà la fase d'anàlisi de les propostes rebudes per a triar els semifinalistes, els qui presentaran els seus projectes davant un jurat d'experts que decidirà què projectes passen a la següent fase.

Després de la seua elecció, se celebrarà la final dels eAwards Spain 2021 per a triar el guanyador, que rebrà 20.000 euros, accés a un programa d'acceleració especialitzat i una passada a la final internacional dels Global eAwards.

Els eAwards buscaran, durant tot el 2021, projectes tecnològics en 11 països d'Europa i Llatinoamèrica: Argentina, Bèlgica, el Brasil, Xile, Colòmbia, Espanya, Holanda, Itàlia, el Perú, Portugal i el Regne Unit. La millor iniciativa representarà al seu país en la final internacional dels Global eAwards.

En aquesta final, l'emprenedor espanyol competirà, per 60.000 euros i un programa d'acceleració addicionals, amb els guanyadors de les diferents convocatòries nacionals dels eAwards a Llatinoamèrica i Europa. L'entrega del guardó es realitzarà en el marc de la e-talent week, unes jornades organitzades per fundació everis dedicades al foment de l'emprenedoria i del networking entre tot l'ecosistema d'innovació de la Fundació a través de seminaris, conferències, reunions one-to-one o taules redones, entre unes altres.

Anteriorment anomenats Premis everis, els eAwards "conserven el seu objectiu i un prestigi nacional i internacional que els situa com a grans referents de l'emprenedoria i la innovació tecnològica mundial", subratllen des de la fundació.

Durant aquests 20 anys d'impuls a l'emprenedoria i a la innovació, fundació everis ha rebut i recolzat a més de 7.800 projectes de tot el món. En la passada edició espanyola es van rebre iniciatives "altament innovadores", com Innovating alimentary machines, destinada a controlar el desaprofitament d'aliments i l'abús de substàncies químiques per a la preservació; o Idoven, per a la detecció primerenca de problemes cardíacs i la prevenció de malalties com l'infart de miocardi o la mort sobtada.

També recorden els projectes Limno PharmA, enfocat al tractament per a Retinosis Pigmentaria (RP), una malaltia rara que afecta a quasi dos milions de persones en el món i de la qual només existeix un tractament per a un 5% dels pacients; Gataca, una capa d'identitat per a Internet que ofereix processos d'autenticació digitals amb nivell de seguretat governamental; o Recircular, un sistema per a identificar possibilitats de valorització de més de 5000 tones de residus complexos que acaben en abocadors o incinerats.