Consum crece en ventas un 13,3% hasta los 3.325 millones de euros y eleva beneficios un 20% hasta los 65,5 millones

Así lo ha dado a conocer este miércoles el director general de Consum, Juan Luis Durich, durante la presentación de resultados de la cadena correspondientes a 2012, en una rueda de prensa telemática, en la que ha querido destacar el comportamiento "ejemplar" de los trabajadores de la cooperativa durante la crisis sanitaria.

En este escenario, la venta online en Consum se ha visto impulsada de manera "significativa", y ello a pesar de que la cooperativa tuvo que suspender el servicio durante dos meses por las aglomeraciones que se produjeron en pleno confinamiento, ha recordado Durich. En concreto, las ventas online crecieron un 58% hasta sumar 44,6 millones de euros y supone alrededor del 1,5% de sus ventas totales.

No obstante, todavía sigue siendo un servicio "deficitario" para la cooperativa, que gasta más de lo que ingresa en esta modalidad de compra y aún no logra hacerla "rentable". En todo caso, Durich ha asegurado que seguirán mejorando en este área, aunque no cree que siga creciendo al mismo ritmo que lo ha hecho en pandemia.

Durante el pasado ejercicio la cooperativa ha abierto un total de 52 tiendas (9 de propios y 43 franquicias Charter), además de realizar 33 reformas y 11 ampliaciones. Así, ha cerrado el 2020 con un total de 791 puntos de venta (461 propios y 330 Charter). Y durante este año prevé abrir siete nuevas tiendas propias y 30 Charter, principalmente en la Comunitat Valenciana (12), Cataluña (12), Castilla-La Mancha (6), Andalucía (1) y Murcia (6), además de reformar otras 21 tiendas y ampliar 23.

En cuanto al empleo, Consum ha creado 1.355 empleos en 2020, superando todas las cifras de ejercicios anteriores, siendo el 92% fijos y socios, con lo que ha cerrado el año con una plantilla de 17.386 trabajadores.

Las inversiones realizadas por la cooperativa durante el ejercicio ha sumado 116,6 millones de euros. Destaca el crecimiento de inversión en innovación que crece un 44,8% y suma 19,4 millones de euros, principalmente para impulsar la digitalización.

En este ámbito destacan medidas como el control de aforos en pantallas a tiempo real, la gestión digital del turno en la APP Mundoconsum, etiquetas electrónicas o la instalación de 'cajas de autoservicio' que la cadena tiene ya en diez de sus tiendas y que prevé extender a la práctica totalidad de su red de manera "complementaria" a las cajas habituales y fundamentalmente en las zonas turísticas para evitar la formación de grandes colas.

