El alcalde y la subdelegada del Gobierno defienden los avances de la base del Ejército tras la denuncia de Jaén

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha dicho que no cree que "un juez paralice una inversión de 350 millones de euros a no ser que alguien garantice con otros 350 millones de euros depositados en el juzgado que no va a hacer un daño a la inversión pública", por lo que lo ve "complicado" que prospere la denuncia y con ello la paralización del proyecto.

"En Córdoba seguimos mirando hacia adelante", ha subrayado el alcalde, quien ha recordado que este martes se celebró la comisión institucional sobre la base logística y ya se tiene el protocolo de actuación aprobado en el Consistorio, pendiente de aprobarlo la Junta y el Ministerio Defensa.

Además, ha valorado que "se está tramitando ya también para tener el convenio de gestión del suelo", de manera que "nosotros no vamos a entrar en distracciones", ha manifestado el primer edil.

Al respecto, ha insistido en que "es una decisión que está más que acreditada y defendida que es la mejor opción para Defensa", a lo que ha añadido que "cada uno puede hacer lo que quiera, pero francamente no me preocupa ni tampoco le veo posibilidad de prosperar".

Mientras, la subdelegada del Gobierno ha expresado que "Jaén es una provincia hermana que merece inversiones y las tendrá, pero de otro tipo".

Y es que, ha sostenido Valenzuela, "la decisión de que la base logística venga a Córdoba es firme, tomada por Defensa teniendo en cuenta muchísimos factores, desde los logísticos hasta el compromiso firme del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía".

"A PRINCIPIOS DE 2022 SE VERÁN LAS PRIMERAS ACTUACIONES"

Por ello, se ha mostrado "perfectamente tranquila", de modo que "se sigue adelante", y ha resaltado que "para principios de 2022 se verán ya las primeras actuaciones".

Según ha expuesto la subdelegada, "quiero para Jaén lo mejor, pero ya le llegará por otros ámbitos y seguro que tendrá su proyecto como Córdoba lo ha tenido".

Asimismo, ha señalado que "a veces las cosas se consiguen y a veces no", a lo que ha agregado que "hay que saber cerrar esa herida y mirar al futuro", algo para lo que le desea a Jaén "toda la suerte en su desarrollo económico, que también necesita".

En definitiva, Valenzuela ha remarcado que "es una decisión que Defensa y el Gobierno de España han tomado sabiendo todas las cartas y condiciones sobre la mesa", de forma que ha abundado en que "no va a haber ningún paso atrás".