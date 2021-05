Aprobado el PMUS, que "convierte a Sevilla en referente", en un pleno con división de voto de Adelante

El Pleno ha arrancado con la petición de Adelante Sevilla de que el voto sea nominal, ante la división de posicionamiento dentro de los miembros de la confluencia de izquierdas. De hecho, el documento ha sido aprobado con 17 'síes' de PSOE y Cs, las ocho abstenciones de los ediles del PP y de la portavoz de Adelante, Susana Serrano, y el rechazo de los otros tres concejales de la formación de izquierdas -Daniel González Rojas, Sandra Heredia y Eva Oliva-, así como de Vox.

En su intervención, Espadas ha destacado el apoyo de Cs y el cumplimiento de los acuerdos con la formación naranja, así como la "altura de miras del PP y de Serrano, aunque no la de su grupo". Así, valora la "coherencia" de Serrano, "que ha participado activamente con las aportaciones, como su grupo, pero en el Pleno su posición es la más consecuente porque puede no estar de acuerdo con la totalidad del documento, pero valora la necesidad de tenerlo". También, agradece al PP que "entienda que un partido que es de gobierno no puede estar en contra de los agentes y entidades que han participado". Por último, se ha referido a la "incoherencia" de Vox, que "niega la realidad y el cambio climático, es negacionista del futuro y de la salud".

Espadas ha subrayado que la ciudad ha aprobado el documento de planificación "más importante tras el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", un plan de "enorme valor para el Ayuntamiento durante los próximos años y que trasciende los mandatos de uno u otro gobierno". "Es un instrumento fundamental en el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible (ODS) y la lucha contra el cambio climático y estratégico para que la ciudad pueda acceder a fondos europeos que nos permitan acometer las grandes transformaciones que se requieren para los próximos años", resalta, tras hacer referencia a los "recursos muy justos" de la Administración local para abordar este tipo de asuntos, valorando el esfuerzo realizado por el personal municipal, centrado también en otras tareas diarias.

En la misma línea, el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha dejado claro que el PMUS "no es sólo un documento más, ya que por primera vez en la historia de la ciudad, que cuenta actualmente con un nivel de motorización superior a Madrid, habrá un documento estratégico en materia de planificación de la movilidad que definirá el camino a seguir en la próxima década". "Es un hito histórico. No es un plan del gobierno ni de ningún partido, sino de todos los sevillanos", añade Cabrera.

"VOTO DE CONFIANZA" DE PP

De su lado, el portavoz del PP, Beltrán Pérez, ha defendido su abstención como "un voto de confianza" al gobierno socialista y saludamos que "por fin, tras seis años, se haga realidad en el Pleno", un plan "nutrido" por las aportaciones de entidades y partidos y con "elementos positivos, pero también con carencias, excesos u orientaciones que pueden perjudicar la movilidad en determinadas áreas de la ciudad y de desarrollo".

Menciona la apuesta por una red completa de metro subterránea, medidas para polígonos, atención a desarrollos de zona sur, promoción de movilidad eléctrica o visión metropolitana del plan, entre otras mejoras, elementos que "invitan a un cierto optimismo en un plan cargado de buenas intenciones pero carente de elementos fundamentales de lo que convierte letra en realidades, como plazos y presupuestos". También, pide más aparcamientos, un mapa de calidad del aire, definir el papel de la motocicleta y mayor apuesta por la movilidad ciclista, a la vez que critica "el cierre el centro ante la actual coyuntura y sin alternativas".

SERRANO: "ES MUY DIFÍCIL PONER DE ACUERDO DISTINTOS CRITERIOS"

La portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano, la única concejal en intervenir por parte de su formación en el pleno, ha mostrado un "claro agradecimiento a todos los colectivos y agentes sociales que han mostrado su compromiso con un plan que se ha alargado demasiado en el tiempo". "Es un punto de partida, no un punto de llegada, ha dicho, tras manifestar que "es muy difícil poner de acuerdo a diferentes criterios políticos de los diferentes representantes de la ciudad, ya que son distintos puntos a tener en cuenta desde sindicatos, ecologistas, autónomos, entre otros".

"Es muy importante planificar antes de actuar y es absolutamente necesario si se quiere la coordinación con otras administraciones. La movilidad y el urbanismo también pueden ayudar a reducir la brecha salarial de determinados barrios", recalca. Tras abogar por los BTR o el desarrollo de las supermanzanas, lamenta que se siga adelante con el trazado de la ampliación del Metrocentro y ante su coste. "Estamos a tiempo de reflexionar aún", añade, advirtiendo de que "se va con mucho retraso con el Plan Respira".

CS: "NO PUEDE TARDAR CINCO AÑOS EN EJECUTARSE"

Por su parte, el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, pone en valor el documento para afrontar uno de los problemas más relevantes de la ciudad, destacando que cuenta con las principales reivindicaciones de su grupo. Subraya que Cs ha estado "en el origen del plan, en la tramitación y hoy también en la aprobación" y menciona la "gran participación" que ampara este plan, también "refrendado" por la Junta de Andalucía. Sin embargo, advierte de que "el plan no termina aquí".

"Se han tardado cinco años en traerlo ante el Pleno, pero no puede tardar otros cinco años en su ejecución", ha dicho, por lo que ha pedido que los grandes cambios y obras se hagan con el máximo consenso posible con los comerciantes y vecinos de las zonas afectadas. "Cs siempre apostará por la sostenibilidad, por el transporte público y por los ciudadanos", concluye.

Por último, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, se ha mostrado "perpleja" ante el PMUS, al asegurar que "este gobierno no tiene capacidad de ejecutar todas las medidas del plan y muchas propuestas dejan mucho margen de concreción". "No deja de ser un brindis al sol", concluye.

EL PLAN

El plan pretende reducir las necesidades de desplazamiento apostando por la consolidación del corazón de los barrios como unidades organizativas, las supermanzanas; reducir los tiempos de viaje entre las distintas zonas, garantizando desplazamientos en un medio de transporte con una media de 20 minutos; combatir el cambio climático; reducir las emisiones un 55 por ciento y la integración del modelo de movilidad sostenible del área metropolitana.

Se plantea que dos terceras partes de los desplazamientos se realicen de forma sostenible (peatón, bici y transporte público) y sólo una tercera parte en coche, lograr un sistema de transporte más eficiente, mejorar la integración del sistema de transporte de Sevilla y el área metropolitana, incrementar la cuota de vehículos privados de cero emisiones y que alcance el diez por ciento en 2030, y que el 75 por ciento del transporte público sea vehículos de cero emisiones.

El documento arrancó con un diagnóstico de 47.000 encuestas y distintos estudios, seguido de un amplio proceso de participación iniciado con la Comisión del Plan Estratégico y en el Consejo Económico y Social, que ha incluido reuniones con Estado, Junta de Andalucía y Diputación, Autoridad Portuaria, grupos políticos, agentes sociales y económicos, asociaciones o colegios profesionales.