Som Festival Castelló confirma l'actuació de Manuel Carrasco el 22 de juliol

Manuel Carrasco és el primer artista confirmat per Som Festival Castelló, el qual protagonitzarà el 22 de juliol un dels cinc concerts que realitzarà enguany a Espanya i l'únic a la Comunitat Valenciana.

El cantant de Huelva realitzarà en aquest 2021 aquesta reduïda gira de concerts i que seran molt especials per la seua dimensió i contingut, allunyats del concepte de 'La Cruz del Mapa' i adaptats a aquesta nova "normalitat", aprofitant aquesta proximitat per a presentar un concert mes acústic i intimista, segons ha informat l'orgazación de Som Festival en un comunicat.

Manuel Carrasco ha sigut un dels grans perjudicats amb la cancel·lació de l'extensa gira 'La Cruz del Mapa', triada com la millor gira de l'any en 2019, que tenia prevista el passat any a conseqüència de la pandèmia i que oficialment ha ajornat per al pròxim 2022, excepte els 5 concerts que l'artista acaba d'anunciar incloent el de Som Festival Castelló.

El recinte i l'entorn que disposarà Som Festival en el Real Club Nàutic de Castelló seran el marc perfecte per a rebre a l'artista en la ciutat de Castelló, així com l'assegurada assistència de nombrós publique i fans de Manuel Carrasco de tota la Comunitat Valenciana en tractar-se de l'únic concert a la Comunitat.

L'horari d'obertura del recinte serà a les 20.00 hores i l'inici del concert a les 22.30 hores. Les entrades ja estan disponibles en