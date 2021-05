Ben Harper inicia su gira española en La Mar de Músicas

Desde su debut en 1994 con 'Welcome To The Cruel World', Ben Harper ha lanzado ocho álbumes de estudio durante una década y media. Esta carrera extraordinaria lo ha convertido en un compositor y artista singularmente poderoso, con una gran variedad de géneros y una capacidad inigualable de mezclar lo personal y lo político.

Los elogios de la crítica, numerosas giras internacionales con las entradas agotadas y una serie de apariciones en televisión han proyectado a Ben Harper.

Este artista californiano conserva un fino olfato para entrecruzar blues, rock, reggae, soul y folk en un espectáculo en directo con dinámicas instrumentales de otra dimensión y el groove como bandera.

Su último trabajo 'Winter is for Lovers' supone su regreso al lap steel para profundizar en sus raíces: lo aprendido en la tienda de instrumentos de sus abuelos, donde conoció a guitarristas como Ry Cooder, Leonard Cohen o Taj Mahal; la inspiración del movimiento American Primitive encabezado por John Fahey; el blues, la música hawaiana e incluso el flamenco, del que se ha declarado fanático.

Su actuación en Cartagena estará protagonizada por él, sólo en el escenario y sin muchos más artificios, porque con Harper lo importante es la música.

Su actuación será en el Auditorio del Parque Torres el 21 de julio. Las entradas costarán 30 euros y saldrán a la venta el 25 de mayo, a través de la web '