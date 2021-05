Fernando J. Múñez: "Racismo, prejuicios y machismo son ideas que anidan en el ser humano como parásitos"

"Rechazar a alguien por el color de la piel, por su identidad de género, por su tendencia sexual o por la religión que practica no tiene ninguna base lógica ni racional y, aún así, a día de hoy sigue ocurriendo en todo el mundo".

Así lo ha manifestado el autor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación en València de 'Los diez escalones'. Con esta novela, publicada por Planeta, Múñez regresa con una nueva obra para adultos tras la exitosa 'La cocinera de Castamar'.

En esta ocasión, el narrador transporta al lector al medievo. Explica Múñez que ha escogido esta época por su interés por "los contrastes medievales". "En el imaginario, el medievo aparece como un mundo lleno de oscurantismo e ignorancia, pero eso solo es una parte de ese mundo. Es cierto que el estado llano era analfabeto, que no tenía la visión del ser humano actual, y que no conocía el mundo más que su territorio natal y tendía a ser crédulo ante la superstición".

Sin embargo, prosigue, "esto solo era una parte, ya que existían también otras realidades, como las que se daban en el seno de las abadías, donde se recopilaban traducciones de los códices árabes y judíos, copias que a su vez estos habían hecho de las obras griegas y latinas".

De la misma forma, en los burgos medievales había una tolerancia, pues convivían musulmanes, judíos o cristianos, aunque a la vez se batallaba contra el Islam por el control de la península y la religión era una excusa perfecta para ello. Estos "contrastes me interesaban para el tipo de historia que yo quería contar".

Además, señala que el medievo es "un mundo cargado de significado, me gustaba la idea de recrear el frío invernal, la niebla, el vaho, la abadía como refugio o como un campo de batalla intelectual, el castillo como fortaleza o como cárcel". "Todas estas atmósferas estaban ahí y deseaba sacarlas a la luz, mezcladas con parte de los símbolos con los que el hombre medieval vivía", agrega.

Por último, subraya que tenía la necesidad de hacer un homenaje a la obra de Umberto Eco 'El nombre de la rosa', y también a su adaptación cinematográfica, de Jean Jacques Annaud. "Deseaba tener esta influencia como un punto de partida para realizar mi propia obra con mis propios personajes", reconoce.

La historia se centra en Alvar León de Lara, cardenal de la curia, "un pensador crítico ideal, que representa el conflicto de fe contra la razón o teología contra la filosofía, que cruzó el medievo y en concreto la segunda escolástica". El personaje se enfrenta "a los demonios, a las ideas dogmáticas y totalitarias que desencadenan comportamientos intolerantes".

En este sentido, el autor declara que su interés en escribir 'Los diez escalones' se originó pues en un doble sentido: "el escribir el tobogán emocional de Alvar, pero, a la vez, que pusiera sobre la mesa toda esta guerra esencial para la supervivencia de la especie humana a largo plazo".

"De alguna forma -recalca- tenemos que encontrar una suerte de tolerancia con las ideas de otros, encontrarnos en el diálogo y mostrar una intolerancia hacia las ideas que atenten contra los derechos humanos".

Múñez cree que los lectores encontrarán muchos puntos en común entre esta nueva obra y 'La cocinera de Castamar', "tanto en la estructura como en el fondo". Por un lado, detalla, ambas novelas mezclan géneros y 'Los diez escalones' es un thriller que tiene "mucho de aventura, de historia de amor desgarrado, de novela de suspense y e incluso de intrigas detectivescas".

Al final, "las etiquetas bajo las que se publican ambas novelas no dejan indicarle al público qué tipo de historia se esconde tras la portada, pero solo es un sesgo", reflexiona.

Igualmente, el escritor dice que ambos universos son el vehículo para hablar sobre la problemática de los prejuicios en nuestros días y a lo largo de la historia. En ese sentido, en 'Castamar' ya se exponían alguno, como el racismo, el clasismo, el machismo; y en 'Los diez escalones' se retoma el testigo para profundizar en ellos, en concreto en la intolerancia a los que opinan, son o se muestran de manera diferente.

PENSAMIENTO CRÍTICO

"Profundizo en cómo debemos extirpar estas ideas de la sociedad por medio de un pensamiento crítico, por medio de la empatía hacia los demás", resume.

El autor expresa su deseo de su literatura sea "reconocible" y, por eso, siempre utiliza el mismo tipo de narrador y trata de dotar a los espacios donde ocurren las acciones de unas atmósferas concretas. "Además, no dejo de utilizar las historias para que al menos puedan suscitar reflexiones sobre temas de mayor calado".

Finalmente, asegura que el éxito de 'La cocinera de Castamar' multiplicado por su traslado al audiovisual, no le influye a la hora de seguir creando. "Para mí escribir es una forma de vida. Llevo haciéndolo desde el 2002 y espero poder hacerlo durante el resto de tiempo que me quede. El éxito no deja de ser algo externo, algo que ocurre fuera de la obra y que entiendo como pasajero. Uno al escribir lo que desea es que su obra sea leída por muchos, que los lectores se apasionen, que les inspire o transforme en algo lo escrito. Más allá de esto no pienso en ello".

"Pretender que cada obra que escriba tenga el mismo o más éxito que la anterior es estar abocado a una frustración y no es mi camino. La idea de éxito no deja de estar envuelta también de su propio sesgo, de lo que consideramos ser exitoso y lo que se desprende de esto", concluye.