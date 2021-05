El programa de Ana Rosa ha informado este miércoles sobre las expectativas de vacunación que se esperan durante este 2021 en España. Sanidad y las comunidades autónomas han acordado vacunar con Janssen a menores de 60 años y a colectivos vulnerables. La llegada de nuevas vacunas es una buena noticia y si los plazos se cumplen a tiempo en 100 días se conseguiría la inmunidad colectiva.

La presentadora ha celebrado la buena nueva, pero ha criticado que el Ministerio de Sanidad no haya tomado aún una decisión sobre qué hacer con las personas que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca. "Yo tengo que decir que a mí me han puesto una de AstraZeneca y yo me veo mendigando por los centros hospitalarios y las comunidades autónomas, por favor, que me pongan la segunda", ha denunciado la periodista.

"Es que hay dos millones de personas que no saben qué va a pasar con ellos", ha añadido la comunicadora. Ana Rosa se ha indignado al recordar que ya se ha reunido el consejo interterritorial y la Comisión de Sanidad y no se ha decidido qué hacer con este tema. Además, la presentadora ha apuntado a que si esperan los resultados de los estudios que barajan combinar AstraZeneca con la fórmula de otra farmacéutica, "no les servirá para nada".

Poco después, Quintana ha entrevistado a Alfredo Corell, inmunólogo y Vicerrector de la Universidad de Valladolid, y ha bromeado sobre la segunda dosis de la vacuna que aún le queda por recibir. "Me voy a encadenar como la baronesa Thyssen, pero en vez de gritar '¡no a la tala!', '¡sí a AztraZeneca!'", ha comentado la comunicadora.

Ana Rosa, sobre las segundas dosis de AstraZeneca: "Hay millones de personas que no saben qué va a pasar con ellos" #AR12M https://t.co/T3wBp5br5d — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 12, 2021

"Al Wanda, al Wanda", han bromeado sus compañeros. "Esto depende del Wanda, si dependiera de ellos me darían la vacuna... Solo depende del Ministerio de Sanidad", ha aclarado la presentadora dirigiéndose directamente al ministerio de Carolina Darias.