Billie Eilish revela cómo una fan la animó a teñirse de rubia y dejar atrás el verde

A veces, para un cambio hace falta solo un empujoncito. Es lo que le pasó a la cantante Billie Eilish, que llevaba años con el pelo verde y negro y decidió dar un gran cambio gracias a la iniciativa de una fan.

La propia joven contó el caso en una videoconferencia durante el programa The Ellen DeGeneres Show, en el que su cambio de aspecto salió a relucir.

"Lo llevaba queriendo tener rubio algún tiempo", comenzó Billie, de 19 años. "No sé qué me pasó. Vi la edición de un fan cuando tenía el cabello verde. Era una foto mía y la editaron con el cabello rubio y yo pensé: '¡Ah! ¡Es una locura! ¡Lo quiero!'", hacía ver la cantante.

"Así que pensé en ello como un sueño. No pensé que iba a suceder porque mi cabello ha pasado por muchas cosas", continuó la joven, que acaba de anunciar segundo álbum, Happier Than Ever, que se lanzará el 30 de julio.

"Pensé que me lo quemaría todo si lo intentaba, ¡pero lo hice!", decía Billie, que no tomó la decisión al momento.

La ganadora del Grammy, que se cambió el pelo en marzo, aseguró que le llevó "alrededor de seis semanas" pasar de un cabello verde neón y negro a un rubio platino y confesó que durante la transición usó una peluca.