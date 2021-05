Mercavalència firma amb Incarlopsa un nou contracte per a huit anys

Les dos empreses porten col·laborant estretament des de fa més de dos anys. El gerent de Mercavalència, Pep Yubero, ha destacat que per a l'empresa és "fonamental assegurar el futur del nostre escorxador i dels llocs de treball dels companys i companyes que sempre, però més si cap en aquest últim any a causa de la pandèmia, han estat tots els dies al capdavant dels seus llocs de treball garantint el proveïment diari en les llars valencianes".

"Els nostres mercats de peixos, fruites i verdures, mercaflor, escorxador i activitats complementàries, han estat treballant sense quasi descans, donant el servici que s'espera d'una empresa del sector públic com és Mercavalència", ha indicat.

El nou contracte firmat permetrà un creixement sostingut durant el seu període de vigència de més d'un 35 per cent del volum actual de l'escorxador i abordar nous servicis que donen resposta a les expectatives de la clientela de les dos entitats.

Des d'Incarlopsa, el seu conseller delegat, Clemente Loriente, ha apuntat que estem assistint "a una evolució altament competitiva i d'elevats estàndards de seguretat alimentària que cal abordar mitjançant aliances que garantisquen l'èxit en les operacions".

"L'adaptació de les instal·lacions i processos, d'acord amb els nous requeriments de la legislació espanyola i internacional, exigeixen a Incarlopsa i als seus aliats, una permanent revisió i posada al dia dels procediments que garantisquen el més estricte i ferm compliment de la seguretat alimentària i prestació d'un servici de qualitat", ha afegit.

El nou contracte s'emmarca en el nou Pla Director d'Inversions que contempla els eixos estratègics de creixement basats en criteris de sostenibilitat de Mercavalència per a la pròxima dècada.

Per la seua banda, Carlos Galiana, president de Mercavalència, ha subratllat que afronten "amb il·lusió, una aposta per la internacionalització de les activitats, amb l'objectiu de poder habilitar les instal·lacions de l'escorxador per a la congelació i exportació de productes al mercat asiàtic".

"Una reformulació del concepte de mercat basat en la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social i el treball en comú amb els nostres clients, recolzant-los i promovent la seua capacitat tecnològica i la gestió de la innovació per a augmentar la seua resiliència, així com una revisió en profunditat de les instal·lacions, actualitzant-les per a abordar amb èxit els nous reptes als quals aspirem", ha subratllat.

A les nombroses certificacions mediambientals i de qualitat que disposa l'escorxador de Mercavalència (IFS, BRC, Benestar animal, escorxador ecològic, certificació de protocol enfront del Covid19, ISO 14001, entre uns altres) es pretén unir l'homologació per a congelar i exportar productes a països tercers.

"Si aconseguim la certificació per a exportar a Àsia, serem el primer escorxador públic d'Espanya a poder fer això. Aquest pas decidit cap a la internacionalització és decisiu per a garantir el desenvolupament de l'àrea càrnica de Mercavalència", ha indicat el president de l'entitat, Carlos Galiana.