FE CCOO PV proposa un "decàleg" de mesures amb tribunals Covid per a unes oposicions docents "amb més garanties"

El sindicat advoca també per dotar de personal sanitari a les seus dels tribunals, que podrien realitzar tasques com la presa de la de temperatura o l'expedició dels certificats de símptomes; la dotació de mascaretes homologades a tots els participants; i la publicació "física, molt visible i adaptada a totes les persones en les seus de tribunals de panells gràfics que remarquen les mesures de seguretat derivades del pla de contingència, així com la planificació d'una correcta marcació dels espais".

En aquesta llista de peticions figura, a més, la formació específica per als tribunals oberta també als delegats sindicals perquè puguen col·laborar en la tasca de suport i informació tant per a aspirants com a tribunals; l'habilitació per a cada tribunal d'un contacte en la plataforma o correu electrònic perquè els aspirants tinguen un registre de reclamacions, i l'acreditació de permanents sindicals i el seu accés al desenvolupament de les proves de selecció.

Finalment, exigeixen el "pagament sense retard" als membres dels tribunals; la creació d'un tribunal d'inclusió per a resoldre qüestions com les quals s'han produït en les últimes convocatòries respecte a la identitat de gènere; un altre tribunal de bones pràctiques (de greuges) que permeta una millor comunicació amb les persones aspirants; les "màximes facilitats" per a l'adaptació de les proves a persones amb diversitat funcional i mesures de millora de l'oposició per a evitar l'alt nombre de places desertes.