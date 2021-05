La Filmoteca estrena a València la versió remasterizada del clàssic soviètic 'Masacre: ven y mira'

Considerada per la crítica com una de les millors pel·lícules bèl·liques de la història i un dels més crus testimoniatges cinematogràfics mai realitzats sobre la Segona Guerra Mundial, 'Masacre: ven y mira' es va rodar per a celebrar el quaranté aniversari de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. Va obtindre el premi especial en el Festival de Moscou en 1985 i el premi a la millor pel·lícula restaurada en la Mostra de Venècia en 2017.

Produït pels estudis Mosfilm i Belarusfilm, el llargmetratge relata a través de les vivències d'un adolescent, progressivament endurit pel patiment, la matança sistemàtica dels habitants de llogarets bielorussos durant la guerra.

Es calcula que més de 600 llogarets a Bielorússia van ser cremats pels nazis en la contesa. Malgrat tractar-se d'un encàrrec oficial d'exaltació patriòtica, Elem Klimov va dirigir amb marcat pols autoral una pel·lícula que es revela com un profund al·legat antibelicista, assenyala la Conselleria de Cultura en un comunicat.

La pel·lícula és una adaptació d'una novel·la de l'escriptor Alés Adamóvich sobre les seues aterridores experiències de combat com partisà bielorús durant la Segona Guerra Mundial. L'extrema duresa del relat va provocar que els censors soviètics tardaren set anys a aprovar el guió escrit conjuntament per Adamóvich i Klimov.

Per al paper principal, Klimov va confiar en un actor no professional, Aleksei Krávchenko, un adolescent de catorze anys. "Vam haver de protegir-lo de la tensió i de la duresa d'algunes escenes perquè no acabara en un manicomi després del rodatge. Per sort, va ser retornat a la seua mare viu i saludable", recordava Klimov.