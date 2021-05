¿El té o las infusiones tienen glúten?

Una de las dudas generalizadas entre pacientes con enfermedad celíaca u personas con sensibilidad o alergia a esta proteína presente en muchos cereales es si pueden consumir sin ningún tipo de riesgo infusiones o tés a la venta en supermercados. Esto se debe a que muchos productos pueden realmente contener trazas de gluten, y por eso las personas celíacas deben extremar la precaución.

En este sentido, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) catalogó al té o a las infusiones sin aromas como un "producto genérico", ya que "por su propia naturaleza no contienen gluten".

¿Existen motivos de alarma?

No obstante, la FACE también alertaba de que una contaminación por gluten "sí resulta factible, ya que en función de la zona de cultivo se han podido cultivar previamente cereales, o en campos adyacentes", destacaba en un comunicado junto a la Asociación Española de Té e Infusiones (AETI) con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria.

En cualquier caso, se trataría de "una contaminación puntual" y no existen razones de alarma. Tras el análisis que llevan a cabo FACE y AETI sobre estos productos para comprobar si son aptos o no para celíacos, una de las principales conclusiones es que "aunque pueda existir gluten en la materia seca, no pasa a la infusión".

La recogida de muestras para estas analíticas se realiza aleatoriamente y son adquiridas en supermercados, herbolarios, mercados o tiendas a granel, entre otros espacios de venta. ¿Cómo se lleva a cabo el estudio? "La porción de la muestra a analizar es la materia seca contenida dentro de la bolsa de té", explican.

En este sentido, si el resultado fuera positivo y detectara la presencia de gluten, "el laboratorio analiza el producto infusionado para verificar la ausencia de gluten en el producto final que se consume". Por tanto, ningún resultado ha dado como positivo trazas de gluten en el producto final que ingiere el consumidor, por lo que parece ser seguro para personas celíacas.