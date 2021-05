La toallita de Dodot, a dos céntimos: así es la oferta de Amazon para ahorrar (¡mucho!) en productos de bebé

Con la llegada de un bebé (aunque no sea el primero), la revolución en casa está asegurada. Las cosas van a cambiar (¡y mucho!) y cada día tendremos asegurada, mínimo, una nueva aventura: desde descubrir que no todos los biberones son iguales ni sirven para todos los niños hasta los trucos más inesperados para calmar los cólicos que no nos dejan dormir. Por ello, una buena previsión es esencial para evitar que los imprevistos se acumulen, sobre todo, cuando nos referimos a la higiene de los más pequeños: ¡nunca tenemos suficientes pañales ni toallitas!

Estos básicos de higiene infantil, que van evolucionando según crece el niño, son indispensables desde el momento en el que el bebé llega a este mundo. Por eso, son muchos los padres que prefieren apostar por compras excesivas que les asegure que nunca se verán en escasez, aunque ello conlleve un desembolso inicial elevado... ¡O no! Amazon ha rebajado muchos de los productos de Dodot con los que cuentan en su catálogo, entre los que destaca un pack de 16 paquetes de toallitas (un total de 864 unidades) por menos de 22 euros para que la unidad te salga por solo dos céntimos. La oferta está solo disponible unas horas, así que, corre, ¡y no te quedes sin esta oportunidad de ahorro!

Dodot Activity Toallitas para Bebé Amazon

Y si queremos el ‘pack’ completo

Además de las toallitas arriba reseñadas, en Amazon han rebajado packs que incluyen toallitas y pañales para que puedas ahorrar en la compra de estos dos básicos que, normalmente, se gastan más o menos a la vez, puesto que se suelen usar al mismo tiempo. En concreto, los sets rebajados pertenecen a la gama Sensitive de Dodot, perfecta para garantizar el cuidado de los más pequeños, y las toallitas a la gama Aqua Pure. El número de pañales que incluye cada pack varía en función de la talla seleccionada, mientras que las toallitas son iguales para todos los sets que incluyen 18 unidades.

En cuanto a las ofertas, el pack con mayor descuento lo encontramos en los pañales de la talla 3, para niños de entre 6 y 10 kilos, que están rebajados un 28% para que te ahorres algo más de 30 euros. Este set incluye 224 pañales cuyo precio unitario es de 0,34 euros. Otra oferta reseñable es el 27% de descuento en el pack que incluye pañales para los recién nacidos, la talla 1 para bebés de entre 2 y 5 kilos con la que te ahorras casi 28 euros en su compra, con lo que la unidad sale a 0,26 euros.

