Normalidad en Navarra en la primera noche sin toque de queda desde octubre, aunque se constata más gente en la calle

La Policía Foral no ha registrado incidencias reseñables y desde la Policía Municipal de Pamplona sí han constatado que había más gente que otras noches y han tenido que realizar seis intervenciones por molestias por jóvenes en la vía pública. Además, algunas terrazas de bares han cerrado a la una, aprovechando que el TSJN ha eliminado también la limitación de cierre a las 22 horas.

No obstante, desde Policía Municipal esperan que se registre mayor actividad nocturna a partir del jueves y, explicando que existe una normativa foral que regula el botellón, prevén que será más complejo su control al no haber toque de queda.

Cabe recordar que el TSJN denegó ayer el toque de queda nocturno decretado por el Gobierno de Navarra para evitar la proliferación de los botellones al considerar que la medida "no supera el canon de necesidad y proporcionalidad".

El TSJN entiende que "el control del denominado 'botellón' no necesita ni exige una medida tan invasiva en los derechos fundamentales (o al menos no se ha justificado cumplidamente para cubrir el juicio de necesidad y proporcionalidad)". "El control del 'botellón' se puede realizar con aplicación de la legislación ordinaria (lo mismo que se hacía antes de la pandemia) no necesitando de la aplicación de la legislación sanitaria extraordinaria", asegura la Sala.

La Sala tampoco ratifica el horario de cierre de las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración, fijado a las 22 horas, al ser una medida ligada al toque de queda nocturno. Entiende el Tribunal que estas limitaciones horarias "solo tienen sentido en el contexto de la vigencia del toque de queda pues estos límites de horario máximo solo persiguen habilitar el cumplimiento" del mismo.