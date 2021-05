València convoca sis milions en ajudes per al sector de les noces

Els sectors relacionats amb les cerimònies, celebracions i noces de la ciutat de València podran sol·licitar a partir d’aquest dijous les ajudes parèntesi del Pla Resistir. La cinquena convocatòria d'aquesta iniciativa que activa l'Ajuntament té un import total de sis milions d'euros i preveu arribar a uns 5.000 autònoms i microempreses.

Segons han informat des de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació a 20 minutos, el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de València publicarà hui les bases d'aquestes ajudes, que es podran demanar en un termini de 20 dies naturals, és a dir, fins a l'1 de juny (inclòs). Aquesta nova convocatòria va dirigida als sectors relacionats amb les celebracions, com els de bellesa, esteticistes i perruqueries, bugaderies i tintoreries, souvenirs, fotografia, floristes, joieria i confecció de noces, esdeveniments i celebracions.

Aquests sectors han sigut consultats per l'àrea que dirigeix Pilar Bernabé per a consensuar les bases i, alhora, han rebut informació sobre la tramitació de les ajudes. Cada autònom o empresa beneficiària rep fins a 2.000 euros, més 200 euros per empleat fins a un màxim de 10 treballadors.

Totes les línies d'ajudes vinculades al Pla Resistir gestionades per l'Ajuntament de València ja han injectat 17,29 milions d'euros que han beneficiat a 7.444 empreses i persones autònomes amb l'objectiu de reactivar el sector econòmic local després dels durs impactes sobre la mobilitat i el consum de la crisi derivada del coronavirus.

La regidora Pilar Bernabé assenyala que en el Consistori són “plenament conscients de la situació que està travessant el nostre teixit empresarial”. En aquest sentit, destaca que l'administració local és “la més pròxima a la ciutadania” i té “una sensibilitat especial cap a les seues dificultats”, per la qual cosa s'està centrant en fer “el major esforç perquè les ajudes arriben al més prompte possible a les persones beneficiàries i es puga alleujar la difícil situació” que pateixen.

Cronologia del Pla Resistir a València

El 26 de gener, es va publicar el Decret llei 2/2021 del Consell que aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

A València se li van assignar 28.804.194 euros que es financen amb fons de la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament. L'11 de febrer, el BOP va publicar la convocatòria d'ajudes parèntesis del Consistori. Tretze dies després, l'Ajuntament de València va realitzar el primer pagament a 2.091 persones autònomes o microempreses per import de 5,19 milions d'euros. Des de l'àrea econòmica afirmen que es va pagar i s'està pagant en un termini de 12 dies o menys des de la presentació de les sol·licituds.

Fases i convocatòries

Des de l'activació del Pla Resistir, l'Ajuntament de València ha realitzat pagaments totes les setmanes, en concret 20. L'import abonat fins al moment ascendeix a 17.292.600 euros, i 7.444 persones autònomes o microempreses han cobrat. S'han aprovat cinc convocatòries dirigides a diferents sectors: ajudes parèntesi (5.652 sol·licituds, de les quals 5.332 pagades); sectors tradicionals valencians (183 sol·licituds, de les quals 164 pagades); sector del taxi (2.238 sol·licituds, de les quals 1.598 pagades); sector cultural (376 sol·licituds, de les quals 350 pagades) i cerimònies i celebracions (publicada en el BOP).

Objectius aconseguits

El pla ha permés ajudar a autònoms i microempreses en moments de recessió causada per la pandèmia, pagar “en un temps rècord” des de la presentació de la sol·licitud (menys de 12 dies) i publicar simultàniament diverses convocatòries de subvencions per a arribar més ràpid als diferents sectors econòmics.

Agilitat administrativa

Segons destaquen des de l'àrea d'Economia, la major celeritat en la tramitació administrativa de subvencions que ha realitzat l'Ajuntament fins al moment s'ha traduït en una reducció de la documentació que s'ha de presentar al costat de la sol·licitud, ja que la comprovació de les dades declarades es realitza amb posterioritat. A més del “gran esforç” del personal que tramita i fiscalitza aquestes subvencions, destaquen la “màxima coordinació” entre el Servei gestor i la Intervenció Municipal, així com la voluntat política d'aportar mitjans per a agilitzar el procés.

Huit milions per a autònoms

La Conselleria d'Economia Sostenible ha concedit ajudes a 32.240 persones autònomes, que compleixen la condició de ser beneficiàries de la prestació de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària associada a la Covid-19. D'aquesta manera, mitjançant la concessió directa d'aquestes ajudes urgents, la Generalitat complementa la prestació que aquestes persones han rebut de la Seguretat Social. El total de les ajudes ascendeix a 8 milions i correspon al segon decret llei d'ajudes del Pla Resistir.